"Omniva" считает длинные очереди неизбежностью

- Хотел в почтовой конторе купить марку для письма, да увидев очередь махнул рукой, - рассказал один посетитель йыхвиской почтовой конторы.

Длинные очереди в декабре в почтовых конторах стали, к сожалению, делом привычным, не сократили их и многочисленные почтовые автоматы. "Приближающееся Рождество и связанные с праздником покупки увеличили и число отправляемых посылок и бандеролей. Длинные очереди в декабре являются неизбежностью, с этим нужно считаться", - говорит руководитель медийной службы "Omniva" Маттиас Кайв.

Очереди, по его словам, иногда выглядят длинными потому, что люди пытаются соблюдать дистанцию между собой. И время ожидания выглядит более долгим, чем это на самом деле. Правила 2+2 никто не отменял.

- Почтовые автоматы люди используют с удовольствием, но слишком много отправлений, в которых не указан номер телефона, и их приходится переправлять в почтовую контору. Когда почтовые автоматы переполнены, то человек, естественно, идет на почту, - говорит он.

Популярные среди людей автоматы "Omniva" обслуживаются по несколько раз в день, но могли бы и чаще, если бы люди быстрее забирали посылки.

По словам Кайва, "Omniva" в декабре нанял дополнительных работников, как на сортировку в конторах, так и курьеров, и к этому набору приступили уже в сентябре-октябре, чтобы успеть обучить людей. "Свой отпечаток наложил и коронавирус, так как находящимся на самоизоляции надо найти замену. В Ида-Вирумаа такими замещениями занимаются почтовые конторы Нарвы и Нарва-Йыэсуу, а также контора в Силламяэ", - отметил он.

В выходные дни конторы закрыты. Но чтобы в декабре хотя бы по субботам держать их открытыми - это в последнее время не обсуждалось. "В прежние годы в некоторых местах мы это делали. Но перед очередью дверь в конце рабочего дня не захлопнешь, надо обслужить всех".