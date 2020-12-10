Юный вокалист из Ахтме Артем Смирнов - лауреат престижного конкурса

В этом году конкурс впервые проходил дистанционно, но не менее активно, собрав 123 участника. Проводит его в последние годы продюсерский центр Владимира Юрковского из Санкт-Петербурга. В составе жюри профессиональные музыканты из России, Эстонии, Словакии, Швейцарии, Италии.