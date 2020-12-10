Юный вокалист из Ахтме Артем Смирнов - лауреат престижного конкурса

Конкурс на приз народной артистки Коми Ольги Сосновской проводится более четверти века, являясь одним из самых престижных не только в России, но и на международной арене.
В этом году конкурс впервые проходил дистанционно, но не менее активно, собрав 123 участника. Проводит его в последние годы продюсерский центр Владимира Юрковского из Санкт-Петербурга. В составе жюри профессиональные музыканты из России, Эстонии, Словакии, Швейцарии, Италии.
Самая серьезная конкуренция оказалась в младшей группе 9-11 лет, где и выступал Артем Смирнов, - 46 вокалистов. Дебют воспитанника Рены Быковой и концертмейстера Петра Маркова получился прекрасно - после исполнения песни итальянского композитора Биксио "Мама" во втором туре юный вокалист удостоился звания лауреата второй степени.