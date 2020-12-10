Неудобный сосед мешает жить, но с этим ничего нельзя сделать

- Нет больше сил терпеть это безобразие, - взывает к помощи жительница из дома напротив Людмила. - Этот человек все завалил мусором, куча растет чуть ли не с каждым днем - то с тачкой везет, то в руках несет. Оттуда идет вонь, всякая живность водится, с наступлением холодов мыши попрятались, а крысы отправились по окрестностям - пришли и в наш дом. Пока мой муж был жив, иногда заставлял соседа что-то прибирать. Сейчас это делать некому. Не понимаю, как можно терпеть такое безобразие практически в центре города - мимо наших домов множество людей ходит гулять в парк. Сосед, которого я постоянно вижу из окна, ест и спит практически на улице, на веранде в какой-то коробке, видимо, и квартира завалена так, что не зайти. Представляю, что там творится, - там ни воды, ни тепла нет!