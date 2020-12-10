Награды "Дело года" удостоено предприятие металлообработки "Fortaco"

Титула "Дело 2020 года" удостоено предприятие "Fortaco Estonia" за расширение своего производства в Нарве.
Один из организаторов конкурса, руководитель йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Илмъярв сказал, что ТОО "Fortaco Estonia" - это современное и высокотехнологичное предприятие, которое уделяет большое внимание роботизации и автоматизации процесса. На предприятии трудятся около 500 человек и их зарплаты в основном выше, чем в остальном уезде.
- Предприятие социально направленное и вкладывается в рост производства. ТОО "Fortaco Estonia" расширяет свою деятельность и инвестирует в новые производственные площади и оборудование, что добавляет еще 30 новых рабочих мест в Нарве, - рассказал Илмъярв.
Одним из номинантов в этой же категории был туристический кластер Ида-Вирумаа, а также открытие кинотеатра "Apollo" в Йыхви.
Жюри своим решением наградило спецпремией ТОО "Westaqua-Invest" за выдающуюся деятельность по развитию и созданию новых рабочих мест. Предприятие создает высококачественные системы водоочистки в Силламяэ и Нарве.
На конкурс было представлено около 70 предприятий, учреждений и лиц. Один из инициаторов конкурса, член правления центра предпринимательства Ида-Вирумаа Пилле Сеэт сказала, что нынешний круг кандидатов был очень разнообразным. "В конкурсе приняли участие предприятия, частные лица и добровольные объединения, которые действуют в разных сферах, начиная от торговли и заканчивая медициной и туризмом. Номинантами стали в основном те кандидаты, которые своей деятельностью внесли вклад в развитие именно нашего региона и которые расширили и развили свою деятельность в Ида-Вирумаа", - сказала она.
Победители и номинанты предпринимательского конкурса 2020 года в Ида-Вирумаа
Дело года
Победитель: ТОО "Fortaco Estonia".
Номинанты: кампания туристического кластера Ида-Вирумаа по приглашению гостей; открытие кинотеатра "Apollo" в Йыхви.
Друг предпринимателей
Победитель: Тойлаское волостное управление.
Номинанты: Ольга Смирнова и НКО "Alutaguse matkaklubi".
Лучшее использование евроденег
Победитель: ЦУ "Нарвский музей".
Номинанты: ТОО "Corrigo" и ТОО "Eviss".
Молодежное предпринимательство года
Победитель: Летние видеосъемки "Seiklusmaa TV" .
Номинанты: проект Йыхвиской русской основной школы "Тойла - жемчужина Эстонии" и учащийся Ярвеской школы города Кохтла-Ярве Лаури Вяйн.
Туристическое предприятие года
Победитель: ТОО "Blueray".
Номинанты: ЦУ "Нарвский музей" и ТОО "Franz Catering".
Новичок года
Победитель: ТОО "Merepargi Aparthotel".
Номинанты: AO "Eesti Vanglatööstus" и ТОО "Catering Kene".
Малое предприятие года
Победитель: ТОО "Elvarem".
Номинанты: АО "Kiviõli Kaubahoov", ТОО "K1R".
Спецпремия
ТОО "Westaqua-Invest" за выдающуюся деятельность по развитию и созданию новых рабочих мест
Предпринимательский конкурс Ида-Вирумаа организовали: уездный центр предпринимательства, йыхвиское представительство Эстонской торгово-промышленной палаты, союз самоуправлений Ида-Вирумаа, ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа", йыхвиский инфоцентр "Europe Direct" и уездная газета "Северное побережье".