Награды "Дело года" удостоено предприятие металлообработки "Fortaco"

Один из организаторов конкурса, руководитель йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Илмъярв сказал, что ТОО "Fortaco Estonia" - это современное и высокотехнологичное предприятие, которое уделяет большое внимание роботизации и автоматизации процесса. На предприятии трудятся около 500 человек и их зарплаты в основном выше, чем в остальном уезде.

- Предприятие социально направленное и вкладывается в рост производства. ТОО "Fortaco Estonia" расширяет свою деятельность и инвестирует в новые производственные площади и оборудование, что добавляет еще 30 новых рабочих мест в Нарве, - рассказал Илмъярв.

Одним из номинантов в этой же категории был туристический кластер Ида-Вирумаа, а также открытие кинотеатра "Apollo" в Йыхви.

Жюри своим решением наградило спецпремией ТОО "Westaqua-Invest" за выдающуюся деятельность по развитию и созданию новых рабочих мест. Предприятие создает высококачественные системы водоочистки в Силламяэ и Нарве.

На конкурс было представлено около 70 предприятий, учреждений и лиц. Один из инициаторов конкурса, член правления центра предпринимательства Ида-Вирумаа Пилле Сеэт сказала, что нынешний круг кандидатов был очень разнообразным. "В конкурсе приняли участие предприятия, частные лица и добровольные объединения, которые действуют в разных сферах, начиная от торговли и заканчивая медициной и туризмом. Номинантами стали в основном те кандидаты, которые своей деятельностью внесли вклад в развитие именно нашего региона и которые расширили и развили свою деятельность в Ида-Вирумаа", - сказала она.