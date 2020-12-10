Больше становится как тех, кто нуждается в продуктовой помощи, так и тех, кто готов помочь

Через Йыхвиский продуктовый банк продуктовая помощь доходит примерно до девятисот семей; число нуждающихся в ней выросло по сравнению с весной примерно на треть.
Исполнительный руководитель Эстонского продуктового банка Пийт Бурфейн сказал недавно "Актуальной камере", что склады продуктового банка пусты и продуктовой помощи не хватает на всех, так как количество клиентов выросло с марта этого года примерно на треть.
Выдавать что-то каждый день
У Йыхвиского продуктового банка число получателей помощи теперь тоже примерно такое же. Комплектуемые там пакеты доходят сейчас через самоуправления и различные НКО до 800-900 семей.
- Свои списки нуждающихся в помощи добавили, например, церкви. Раньше они сами часто ездили в страны Скандинавии за продуктовой помощью, но сейчас заниматься этим не могут, - объяснила координатор Йыхвиского продуктового банка Кайа Калдвеэ.
С ростом числа нуждающихся в помощи выросло также количество помогающих.
- Благодаря этому склад у нас не совсем пустой и каждый день мы в состоянии что-то выдавать. Прекрасно, что молочное производство "Farmi" жертвует молочную продукцию тоннами. С нами сами связались также Силы обороны. Мы отвезли в Вируский батальон три больших ящика: когда солдаты возвращаются из больших походов и продукты остаются, то вместо того, чтобы выбросить, они могут опустить их в ящики продуктового банка", - отметила Калдвеэ.
Несколько возможностей сделать пожертвование
Йыхвиский продуктовый банк отменяет нынче традиционную предрождественскую кампанию по сбору продуктов, однако продукты можно оставить в магазинных ящиках или корзинах для пожертвований.
- Мы решили на этот раз не проводить в Йыхви отдельную кампанию по сбору продуктов. Причиной являются ограничения, касающиеся добровольцев. Например, они не должны быть старше 60 лет или иметь недостаток здоровья, а такие люди в основном составляли нашу команду добровольцев. Во-вторых, долго быть в маске очень трудно, - объяснила Калдвеэ.
Она надеется, что люди воспользуются другими возможностями, чтобы пожертвовать продукты.
- В йыхвиском "Selver" есть ящик для пожертвований, который мы опустошаем каждую неделю и куда кладут главным образом бакалею, консервы и баночные супы. Магазины "Rimi", как и в прошлом году, сами организуют сбор продуктовой помощи в корзины для пожертвований. В прошлом году через магазины "Rimi" пожертвовано было очень много продуктов.