Больше становится как тех, кто нуждается в продуктовой помощи, так и тех, кто готов помочь

Исполнительный руководитель Эстонского продуктового банка Пийт Бурфейн сказал недавно "Актуальной камере", что склады продуктового банка пусты и продуктовой помощи не хватает на всех, так как количество клиентов выросло с марта этого года примерно на треть.

Выдавать что-то каждый день

У Йыхвиского продуктового банка число получателей помощи теперь тоже примерно такое же. Комплектуемые там пакеты доходят сейчас через самоуправления и различные НКО до 800-900 семей.

- Свои списки нуждающихся в помощи добавили, например, церкви. Раньше они сами часто ездили в страны Скандинавии за продуктовой помощью, но сейчас заниматься этим не могут, - объяснила координатор Йыхвиского продуктового банка Кайа Калдвеэ.

С ростом числа нуждающихся в помощи выросло также количество помогающих.

- Благодаря этому склад у нас не совсем пустой и каждый день мы в состоянии что-то выдавать. Прекрасно, что молочное производство "Farmi" жертвует молочную продукцию тоннами. С нами сами связались также Силы обороны. Мы отвезли в Вируский батальон три больших ящика: когда солдаты возвращаются из больших походов и продукты остаются, то вместо того, чтобы выбросить, они могут опустить их в ящики продуктового банка", - отметила Калдвеэ.

Несколько возможностей сделать пожертвование

Йыхвиский продуктовый банк отменяет нынче традиционную предрождественскую кампанию по сбору продуктов, однако продукты можно оставить в магазинных ящиках или корзинах для пожертвований.

- Мы решили на этот раз не проводить в Йыхви отдельную кампанию по сбору продуктов. Причиной являются ограничения, касающиеся добровольцев. Например, они не должны быть старше 60 лет или иметь недостаток здоровья, а такие люди в основном составляли нашу команду добровольцев. Во-вторых, долго быть в маске очень трудно, - объяснила Калдвеэ.

Она надеется, что люди воспользуются другими возможностями, чтобы пожертвовать продукты.