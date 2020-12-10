В Ида-Вирумаа возвращаются весенние ограничения

Введение в Ида-Вирумаа более строгих ограничений в связи с ростом распространения коронавируса и угрозой обвала медицинской системы стояло на повестке дня с начала недели, когда его настойчиво порекомендовали как научный совет, так и многие авторитетные медики и руководители больниц. По оценке руководителя Департамента здоровья Юллара Ланно, из-за наплыва новых ковидных пациентов и нехватки работников больницы Ида-Вирумаа функционируют у критической черты.

Новые ограничения С 12 декабря на три недели закрываются все увеселительные заведения и приостанавливается деятельность, связанная с досугом, запрещены публичные мероприятия, закрыты кино, театры, концертные залы, музеи и выставки, заведения общепита, спортклубы, бассейны, спа и гостиницы. Ограничения действуют и в помещениях, и на улице. Повседневную работу могут продолжить церкви и другие места, где проводятся религиозные службы, если там будет соблюдаться правило 50-процентной заполняемости, 2+2, ношения масок и использования дезинфицирующих средств.

закрываются все увеселительные заведения и приостанавливается деятельность, связанная с досугом, запрещены публичные мероприятия, закрыты кино, театры, концертные залы, музеи и выставки, заведения общепита, спортклубы, бассейны, спа и гостиницы. Ограничения действуют и в помещениях, и на улице. Повседневную работу могут продолжить церкви и другие места, где проводятся религиозные службы, если там будет соблюдаться правило 50-процентной заполняемости, 2+2, ношения масок и использования дезинфицирующих средств. С 14 декабря по всей Эстонии будут закрыты все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные и прикладные школы, а также университеты. На удаленное обучение отправлены все ученики, начиная с первого класса. В следующем году работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе. Детские сады и ясли останутся открытыми. На три недели приостанавливается деятельность кружков по интересам и спортивные занятия для молодежи и взрослых.

Разногласия в правительстве

На состоявшемся во вторник утром заседании правительство не пришло к соглашению относительно ограничений - в основном из-за противостояния министров EKRE.

Проживающий в Ида-Вирумаа министр по делам сельской жизни Арво Аллер сказал во вторник вечером "Северному побережью", что в правительстве нет соглашения относительно дополнительных ограничений в Ида-Вирумаа. Он сказал, что вводившиеся весной на Сааремаа ограничения не такие, которые бы действовали осенью и в Ида-Вирумаа, и с их введением уже опоздали.

Аллер отметил, что введением ограничений нельзя наказывать те предприятия, которые выполняют действующие сейчас требования и рекомендации. "Мы ждем, чтобы вакцина как можно быстрее дошла до нас. Я уверен также, что все эстоноземельцы понимают опасность этого вируса, что они будут находиться в кругу семьи и не станут собираться большими группами", - сказал он, отметив, что для начала надо добиться эффекта от ограничений, начавших действовать с прошлой субботы.

В это же время, насколько известно "Северному побережью", находящийся на самоизоляции премьер-министр Юри Ратас продолжил прилагать усилия, чтобы установить новые ограничения, и в среду в первой половине дня он сообщил об этом в социальных сетях. В четверг утверждение ограничений поставлено на повестку дня заседания правительства - тогда и выяснится, все ли министры согласятся на них.

Ида-Вирумаа нельзя закрыть по примеру Сааремаа

Председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений и тойлаский волостной старейшина Эве Эаст сказала, что закрытие основных школ - разумный шаг. "Лучше подержать учеников сейчас дома. Иначе это распространение вируса будет тянуться у нас еще очень долго, - сказала она, добавив, что закрытие увеселительных заведений и спа в нынешней ситуации тоже обоснованно. - Как же иначе мы сможем положить предел этому распространению?"

Закрытие уезда полностью, как весной это сделали на Сааремаа, Эаст не поддерживает: "Этому сопутствует столько рисков". Она подчеркнула также, что Ида-Вирумаа - это не остров, который можно закрыть от всей Эстонии.

По словам Эве Эаст, союз самоуправлений Ида-Вирумаа заказал 20000 одноразовых масок, расходы на которые составили 2500 евро, правительство обещало их оплатить. Эти маски планируется распределять в публичных местах Ида-Вирумаа. "Хотим этой кампанией разъяснить людям необходимость носить маски", - сказала она.

Предприниматель в сфере туризма Ида-Вирумаа и член правления ТОО "Mehntack", управляющего усадьбой Мяэтагузе, Терье Раттур выразила возмущение в связи с тем, что правительство закрывает тот или иной сектор, не пообщавшись с предпринимателем, которого это касается. "К тому же в настоящий момент ни одного метода, смягчающего ситуацию, не разработано".