Эрудитам пандемия не помеха

Играли также пять команд из столицы, три из Кохтла-Ярве и четыре команды из Клайпеды, благодаря последним чемпионат вышел на уровень международного. Почти четыре часа игроки ломали головы, чтобы найти ответы на вопросы игры "Что? Где? Когда?" и по двенадцати темам командного турнира "Своя игра".

Среди 8-9-х классов все призы достались таллиннцам. Йыхвиские "Знатоки" дали одинаковое количество правильных ответов, что и команда семиклассников из Ахтмеской основной школы "Северное сияние", но уступили в рейтинге на два очка. В возрастной категории до 7-го класса лидировали "Веселые янтарики" из Литвы, но серебро и бронзу заработали идавирусцы. В игре "Что? Где? Когда?" второй результат у команды "Лисы" семиклассников Йыхвиской основной школы: Алекс Рикконен (капитан), Эмили Матюшенко, Екатерина Шешукова, Сергей Минзатов, Любовь Мельник и Эрнест Веси. Третье место у йыхвиских пятиклассников из команды "Кислое яблочко": Дмитрий Павлов (капитан), Забава Березина, Ильяс Бозкурт, Дмитрий Петров и Алиса Барышникова.