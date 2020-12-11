Нарва останется без главных руководителей до конца года

Созвать следующее заседание Нарвского горсобрания 30 декабря решила зампредседателя Лариса Оленина в ходе заседания президиума горсобрания 11 декабря.

Оленина управляет Нарвским горсобранием после того, как председатель Ирина Янович 10 ноября заявила об отставке. На следующий день выразили вотум недоверия и мэру Нарвы Алексею Евграфову, с того момента обязанности мэра исполняет член Нарвской горуправы Елена Голубева. Спустя неделю в горсобрании была создана новая коалиция, в которую вошли как центристы, так и беспартийные депутаты.

17 ноября в канцелярию Нарвского гособрания пришло депутатское заявление о созыве заседания для выборов новых председателя и мэра, и ожидалось, что это произойдет через месяц. Оказавшаяся же в оппозиции Оленина решила по-своему.

Участники президиума сообщили, что Оленина объяснила собравшимся свое решение тем, что сейчас созыву собрания мешают чрезвычайное положение и самоизоляция некоторых депутатов.

Председатель коалиционной фракции "Наша Нарва" и кандидат в мэры Катри Райк считает эти утверждения Олениной странными, учитывая, что в Ида-Вирумаа не объявлено чрезвычайное положение.

- Нет гарантии, что 30 декабря не окажутся в самоизоляции другие депутаты. Складывается впечатление, что истинная цель - роспуск городского собрания. В сегодняшней кризисной ситуации это непозволительные политические игры, - прокомментировала Райк.

Она добавила, что на случай дальнейшего затягивания со стороны Олениной у новой коалиции Нарвского горсобрания есть план "Б". Его детали Райк пока не сообщила.

Закон об организации местного самоуправления дает местному собранию максимум два месяца на избрание новых председателя собрания и мэра города или старейшины волости, считая со дня освобождения предыдущих от должности. В противном случае собрание признается недееспособным, и его основной состав сменяется замещающими членами.

Коалиционный член Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин предположил, что еще одной причиной затягивания является то, что члены советов муниципальных предприятий традиционно в конце декабря решают премировать себя. "Посмотрим, будет ли это так же и в этом году", - сказал он.

Депутат Татьяна Стольфат, выдвигаемая новой коалицией в председатели Нарвского горсобрания, выразила озабоченность тем, что горсобранию надо рассматривать городской бюджет на 2021 год, а при этом городу надо справляться и с пандемией.