Исследование опровергло мнение о том, что идавирусцы не осведомлены о коронаугрозах

В Ида-Вирумаа информированность людей о действующих антиковидных мерах самая высокая среди всех регионов, как следует из заказанного Министерством социальных дел и проведенного "Turu-uuringute AS" опроса.

Осведомленность об антикоронавирусных мерах выросла по всей стране. Если в середине ноября 53% жителей считали, что они хорошо осведомлены об антивирусных мерах, то теперь - 58%. По собственной оценке, 34% людей в общих чертах в курсе этих мер, 3% - немного в курсе. Эта тема не интересует 4% жителей.

Больше всего в курсе жители северо-востока Эстонии (70%). Влияние собственного поведения на положение с коронавирусом в Эстонии понимают 77% жителей, однако не признают его 16%. Чаще всего ощущают влияние собственного поведения жители северо-востока Эстонии (85%).

В Ида-Вирумаа чувство опасности усилилось

В целом по Эстонии ощущение опасности из-за распространения коронавируса за последние пару недель не усилилось, если не считать Ида-Вирумаа. Тут доля считающих ситуацию критической выросла (с 65% до 70%), а также значительно уменьшилось количество тех, по чьей оценке ситуация никогда и не была серьезной (с 16% до 9%).

В начале декабря ситуацию считали критической 68% жителей Эстонии; 15% были уверены, что пик кризиса миновал, но надо сохранять бдительность. 1% жителей уверены в том, что кризис полностью закончился. 13% полагают, что ситуация и не была критической и реакция на нее чрезмерна, - больше всего таких людей в Харьюмаа за пределами Таллинна (целых 19%).

- В Ида-Вирумаа доля таких людей за последние пару недель резко уменьшилась (с 16% до 9%), но в то же время выросла доля тех, кто считает ситуацию критической (с 65% до 70%), и тех, по оценке которых надо сохранять бдительность (с 13% до 16%), - сказала руководитель исследований "Turu-uuringute AS" Карин Рейварт. - Чувство опасности в Ида-Вирумаа достигло уровня остальной Эстонии. В то же время в Эстонии доля считающих ситуацию критической выше среди эстонцев (73%), нежели среди представителей других национальностей (58%).

По сравнению с периодом предыдущих исследований снова значительно выросла доля носящих маски - с 62% до 84%. "Такое изменение ожидаемо, ведь теперь ношение масок обязательно. Ношение масок теперь распространено примерно одинаково среди эстонцев и представителей других национальностей: маски носят 86% жителей-эстонцев и 82% жителей других национальностей, - отметила Карин Рейварт. - Отмечена также небольшая тенденция роста числа тех, кто остается по возможности дома и работает на дому".

За месяц значительно возросла также готовность носить маски в разных местах, например, в магазинах (с 60% до 86%), в общественном транспорте (с 68% до 85%), на работе (с 26% до 42%). При необходимости готовы носить маски теперь 93%, а противников масок стало меньше - их число сократилось с 10% до 5%.

Опрошенные, не носящие маски, чаще всего объясняли это тем, что, по их мнению, маски не препятствуют распространению вируса и не защищают здоровье носящего маску (46%), а также заявляли, что им некомфортно в маске (31% не носящих маски). При появлении симптомов дома оставались бы 75% людей, однако 8% продолжили бы вести обычную жизнь, пока симптомы легкие.

Идавирусцы больше всего потеряли в доходах

По оценке 40% жителей, из-за связанного с коронавирусом влияния уменьшились их (семейные) доходы, больше всего падение доходов коснулось жителей Ида-Вирумаа (50%). 21% всех жителей отметили, что при нынешнем доходе справляются с трудом, в том числе 5% - с очень большим трудом. Как отмечалось выше, ситуация особенно критическая в Ида-Вирумаа, где трудности с тем, как справиться материально, испытывают 35% жителей, в том числе у 9% эти трудности очень большие.

Не в курсе предлагаемых местными самоуправлениями поддержек и услуг 55% жителей, причем 38% даже не знают, где искать информацию об этом. В Ида-Вирумаа не в курсе возможных поддержек 62% жителей, а 52% не сумеют найти информацию о поддержках.