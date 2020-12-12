Анвар Самост: Все политично

Вот-вот начнут выходить подводящие итоги года статьи, интервью, колонки обозревателей, радио- и телепередачи. И можно не сомневаться, что большинство из них скажут то же самое: 2020 год стал годом коронавируса в Эстонии и во всем мире. Ничего радующего, кроме того, что в начале 2021-го светит надежда на вакцину, которая позволит вернуться к обычной жизни.

Но когда коронапандемия закончится и окажется через год всего лишь муторным воспоминанием (а многие будут счастливы, что ничего особо и не запомнили), то второй знак 2020 года никуда не исчезнет. Ведь 2020-й оказался в Эстонии годом, когда все вокруг нас окончательно политизировалось.

История? Политична. Медиа? Политичны. Искусство? Политично. Погода? Конечно же, политична.

Почти в любой области жизни Эстонии мы наблюдали в уходящем году, как при малейшей возможности выбора или разногласия общество распадалось на два лагеря, более-менее точно повторяя при этом линию раскола по какому-нибудь совершенно другому вопросу.

Отложим в сторону такие заведомо политические вопросы, как регулирование брачных отношений или миграцию.

Посмотрим на тот самый вопрос коронавируса. Только очень наивный человек сказал бы, дескать, пусть им занимаются чиновники здравоохранения и врачи, мы им полностью доверяем. Большинство решений по вопросам антиковидной борьбы и жизни в условиях пандемии - если не сказать все решения - принимались политиками, а точнее, правительством. Начиная с марта в правительстве ведутся острополярные споры о постоянно меняющихся ограничениях и мерах.

Например, последние разборки в кабинете Центристской партии, EKRE и "Isamaa" происходили на тему обязательного ношения масок и отмены публичной жизни. "Isamaa" горячо поддерживала масочное обязательство, EKRE - полный локдаун на несколько недель. Министры и премьер-министр Центристской партии занимались поиском единой позиции. Чистая политика, хотя сторонники и той, и другой линии ссылались на результаты научных исследований или приглашали на заседания кабинета медицинские светила, которые бы подтвердили их точку зрения.

Очень утомительно жить в сверхполитизированной неосновательности. Насколько долго все будет оставаться политичным? Неизвестно, но наверняка дольше, чем будет длиться коронапандемия.

Вне правительства взгляды оппозиции, медиа и граждан тоже разделялись в соответствии с политическими предпочтениями: чтобы узнать это, не нужно проводить исследования, поскольку все четко прорисовывается и без них.

Политична не только медицинская сторона коронапандемии, но и юридическая. Канцлер права Юлле Мадизе до последнего указывала на сомнительность законности масочного обязательства, но в конце концов поняла, чтобы ценой этого может стать завал достойного института политическими лозунгами. Это же поняли в некоторых странах суды, уклонившиеся от оценки правомерности обязательства носить маски и строгого ограничения на передвижение. Посмотрим, как пойдет дело в Эстонии.

В большом мире коронавопрос тоже является чистой политикой. В стране, откуда до нас рано или поздно доходят все тренды, то есть в США, по ношению или неношению маски можно с большой точностью сказать, какого кандидата в президенты поддержал гражданин на последних выборах. Борис Джонсон, чье восхождение на пост премьер-министра Великобритании внушало большие надежды, не находит в своем казавшемся бездонным ящике с политинструментарием действенного в период коронакризиса инструмента, не решается довериться внутреннему компасу и совершает один промах за другим.

А в Эстонии талантливому архитектору достаточно начертить для заказчика слегка сумасшедшую высотку на перекрестке в центре Таллинна, как эстонское общество менее чем за полдня раскалывается на ее сторонников и противников в соответствии с тем же политическим эскизом, который мы видим в случае дебатов о пенсионной реформе.

Известный писатель, живой классик публикует остросатирический роман. Критики в печати немного, однако в социальных сетях мнения вновь раскалываются по тому же политузору.

В итоге выясняется, что насквозь политизированной может быть и рождественская елка.

Если что-то и движется в сторону меньшей политичности, то это фракции партий главного течения в Рийгикогу. Там мало осталось тех, чьи способности проявлялись бы в быстрой реакции и умелом направлении изложения событий. В этом смысле компании Центристской партии и Партии реформ на Тоомпеа больше похожи друг на друга, чем им хотелось бы.