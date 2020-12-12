Кохтла-Ярве сегодня находится в ожидании открытия нового бассейна. Старый, которому без малого 50 лет, решено не сохранять. Проведенная экспертиза здания показала, что дешевле его снести, чем реновировать. Оно уйдет в прошлое, но останется в истории города тем спортивным сооружением, из которого вышли многие замечательные пловцы.

- Бассейн открылся в декабре 1972 года, мне было тогда десять лет, и я был одним из первых, кто туда пришел плавать, - рассказывает мастер спорта, который был участником Спартакиады народов СССР в 1979 году, членом сборной Эстонии, а ныне тренер кохтла-ярвеского клуба плавания "Актив" Сергей Михайлов. - Нам, пацанам, нравилось тогда прыгать с вышек, их было две - трех- и пятиметровая. Со временем они прогнили, стали небезопасными, и их закрыли.