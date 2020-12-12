Первоначальное распределение 340 миллионов не дает четкой картины

По словам Эве Эаст, предложение правительства относительно распределения 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода неприемлемо для Ида-Вирумааского союза самоуправлений.

На прошлой неделе правительство определилось с первоначальным распределением 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Евросоюза, однако более точной информации о том, что стоит за этими расходными строками, Министерство финансов не публикует.