Первоначальное распределение 340 миллионов не дает четкой картины

На прошлой неделе правительство определилось с первоначальным распределением 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Евросоюза, однако более точной информации о том, что стоит за этими расходными строками, Министерство финансов не публикует.
По словам председателя Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст, в ходе длившихся полгода обсуждений пришли к мнению, что 90 процентов денег этого фонда должны пойти на развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, десять процентов - на улучшение здешней жизненной среды.