Сб, 12.12.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Первоначальное распределение 340 миллионов не дает четкой картины

По словам Эве Эаст, предложение правительства относительно распределения 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода неприемлемо для Ида-Вирумааского союза самоуправлений.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На прошлой неделе правительство определилось с первоначальным распределением 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода Евросоюза, однако более точной информации о том, что стоит за этими расходными строками, Министерство финансов не публикует.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам председателя Ида-Вирумааского союза самоуправлений Эве Эаст, в ходе длившихся полгода обсуждений пришли к мнению, что 90 процентов денег этого фонда должны пойти на развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, десять процентов - на улучшение здешней жизненной среды. 

На что правительство намерено потратить 340 миллионов евро из фонда справедливого перехода? 

Направление 1: разнообразное и разумное развитие предпринимательства - в общем 248 миллионов евро

  • Поддержка промышленных инвестиций в Ида-Вирумаа: 143 миллиона евро
  • Пособие на повышение наукоемкости ида-вируского предпринимательства: 40 миллионов евро
  • Опорные услуги увеличения разнообразия предпринимательства: 20 миллионов евро
  • Пособие для мелкого предпринимательства: 15 миллионов евро 
  • Пособия на переход с работы на работу и на профессиональное перепрофилирование для работников сланцевого сектора: 5 миллионов евро
  • * На увеличение объема дополнительного обучения в Ида-Вирумаа, а также на развитие и запуск новых учебных программ уровневого обучения в профессиональном и высшем образовании: 25 миллионов евро

Направление 2: привлекательная жизненная среда - в общем 92,6 миллиона евро 

  • Отмена привязки центрального отопления к сланцу: 12 миллионов евро
  • Решение связанных с добычей и переработкой сланца экологических проблем и уменьшение вреда для здоровья: 10 миллионов евро
  • Развитие поддерживающих общественные изменения социальных и медицинских услуг: 5 миллионов евро
  • Инвестиции самоуправлений в повышение социальной сплоченности: 4 миллиона евро 
  • Инвестиции в культуру и спорт: 4 миллиона евро
  • Нарвская больница: 35 миллионов евро
  • Поддержка региональных инициатив для справедливого перехода: 22,6 миллиона евро

Министерство финансов

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