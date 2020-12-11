Сб, 12.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Йыхвиский концертный дом закрывает двери до конца года

Йыхвиский концертный дом.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В связи с решением правительства запретить в Ида-Вирумаа культурно-массовые мероприятия и организацию досуга "Eesti Kontsert" закрывает до конца этого года Йыхвиский концертный дом и отменяет все мероприятия.

Билеты останутся действительны на новые даты перенесенных концертов. Можно оформить возврат - для этого необходимо отправить копию/фотографию электронного или бумажного билета и личные данные получателя возврата (имя и фамилия, номер расчетного счета) по электронной почте: jkm.pilet@concert.ee. Если возврат оформлен корректно, деньги за билет будут возвращены в течение 14 дней.

Билеты можно также вернуть в кассу концертного дома с понедельника по пятницу с 12 до 18 часов. Касса закрыта с 21 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. 

В порядке исключения электронные запросы на возврат денег за билеты на отмененные в декабре концерты можно подавать до 31 января 2021 года.

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