Лазерного шоу в Кохтла-Ярве не будет

В связи с дополнительными ограничениями и, в частности, запретом на проведение публичных мероприятий, в том числе и на улице, в Кохтла-Ярве отменяются видеомаппинг и лазерное шоу, запланированные на предстоящее воскресенье.
Организаторы выразили надежду, что смогут перенести это новое красочное мероприятие на другой период.
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сообщила, что новогодний фейерверк состоится, но призвала горожан не собираться на площади, как обычно, а любоваться огнями из окон своего дома или на улице, но в маске и с соблюдением социальной дистанции.