Лазерного шоу в Кохтла-Ярве не будет

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сообщила, что новогодний фейерверк состоится, но призвала горожан не собираться на площади, как обычно, а любоваться огнями из окон своего дома или на улице, но в маске и с соблюдением социальной дистанции.