Сб, 12.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Лазерного шоу в Кохтла-Ярве не будет

Лазерное шоу. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TOBIAS SCHWARZ/REUTERS

В связи с дополнительными ограничениями и, в частности, запретом на проведение публичных мероприятий, в том числе и на улице, в Кохтла-Ярве отменяются видеомаппинг и лазерное шоу, запланированные на предстоящее воскресенье.

Организаторы выразили надежду, что смогут перенести это новое красочное мероприятие на другой период.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сообщила, что новогодний фейерверк состоится, но призвала горожан не собираться на площади, как обычно, а любоваться огнями из окон своего дома или на улице, но в маске и с соблюдением социальной дистанции.

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