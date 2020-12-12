Нарва получила архитектурные премии

В этом году премия "Капитала культуры" присуждена совместному учебно-жилому комплексу Нарвского учебного центра Академии МВД Эстонии и Нарвского колледжа Тартуского университета, который был торжественно открыт этой осенью и располагается на улице Кереса. Большая часть конструкции и стен этого здания площадью 9707 квадратных метров создана из древесины.