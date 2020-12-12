Сб, 12.12.2020
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ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Нарва получила архитектурные премии

Крупнейшее в Эстонии общественное деревянное строение находится в Нарве: этой осенью на улице Кереса открылся совместный учебно-жилой комплекс Нарвского учебного центра Академии МВД Эстонии и Нарвского колледжа ТУ.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В этом году эстонские архитекторы оставили заметный след в городском пейзаже Нарвы: эксперты сочли достойными награды только что построенное большое здание Академии МВД и отреставрированное здание конвента Нарвской крепости.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В этом году премия "Капитала культуры" присуждена совместному учебно-жилому комплексу Нарвского учебного центра Академии МВД Эстонии и Нарвского колледжа Тартуского университета, который был торжественно открыт этой осенью и располагается на улице Кереса. Большая часть конструкции и стен этого здания площадью 9707 квадратных метров создана из древесины.

Ориентир деревянной архитектуры страны 

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