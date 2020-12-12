Сб, 12.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
1 мин для прочтения

Число инфицированных в Кохтла-Ярвеском доме престарелых приближается к сотне
В Ида-Вирумаа за сутки коронавирус диагностирован у 211 человек

В Кохтла-Ярвеском попечительском доме престарелых, расположенном в Ахтмеской части города, из 100 жителей более 70 заразились коронавирусом, а также заражены более десяти сотрудников.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В доме престарелых, расположенном в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, коронавирус обнаружен уже у 86 человек - 73 жильцов и 13 сотрудников. Активный очаг болезни зарегистрирован и в Пюхтицком монастыре, который находится в Куремяэ. В целом в Ида-Вирумаа за истекшие сутки прибавилось рекордное количество инфицированных - 211.

Первые инфицированные в этом большом муниципальном попечительском доме в Кохтла-Ярве, где живут более сотни человек и работают более 60 человек, были выявлены в начале декабря, а после первого сплошного тестирования выяснилось, что инфицированы почти 30 человек. Последнее тестирование показало, что число инфицированных увеличилось почти втрое. 

В начале недели дом престарелых проинформировал Кохтла-Ярвеское горуправление, что в связи со сложившейся ситуацией он наймет еще 18 человек в качестве лиц, осуществляющих уход, и их помощников.

По словам пресс-представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, существует риск того, что некоторым инфицированным пожилым людям потребуется стационарное лечение, а это может стать большой нагрузкой для местной медицинской системы, и так работающей на грани. 

Ида-Вируская центральная больницав настоящее время имеет 70 коек, адаптированных для лечения коронапациентов, Нарвская больница - 40 коек. По состоянию на утро субботы в Ида-Вируской центральной больнице на лечении находились 56 коронапациентов, четверо из них - в отделении интенсивной терапии, в Нарвской больнице - 31 коронапациент.

Ида-Вируская центральная больница планирует в ближайшие недели оборудовать еще 12 мест для пациентов с коронавирусом. 

Сложная ситуация сложилась и в Пюхтицком монастыре с почти сотней постоянных жителей, где, по данным Департамента здоровья, коронавирус выявлен у пары десятков человек. Кроме того, здесь высока доля пожилых людей, относящихся к группе риска. 

За истекшие сутки коронавирус был диагностирован у рекордного числа идавирусцев - 211. Предыдущий рекорд - 165 человек - пришелся на 6 декабря. 

В Ида-Вирумаа заболеваемость на 100 000 жителей выросла до 1095 человек. В целом по Эстонии этот показатель составляет 453,1.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back