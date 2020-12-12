Число инфицированных в Кохтла-Ярвеском доме престарелых приближается к сотне

Первые инфицированные в этом большом муниципальном попечительском доме в Кохтла-Ярве, где живут более сотни человек и работают более 60 человек, были выявлены в начале декабря, а после первого сплошного тестирования выяснилось, что инфицированы почти 30 человек. Последнее тестирование показало, что число инфицированных увеличилось почти втрое.

В начале недели дом престарелых проинформировал Кохтла-Ярвеское горуправление, что в связи со сложившейся ситуацией он наймет еще 18 человек в качестве лиц, осуществляющих уход, и их помощников.

По словам пресс-представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, существует риск того, что некоторым инфицированным пожилым людям потребуется стационарное лечение, а это может стать большой нагрузкой для местной медицинской системы, и так работающей на грани.

Ида-Вируская центральная больницав настоящее время имеет 70 коек, адаптированных для лечения коронапациентов, Нарвская больница - 40 коек. По состоянию на утро субботы в Ида-Вируской центральной больнице на лечении находились 56 коронапациентов, четверо из них - в отделении интенсивной терапии, в Нарвской больнице - 31 коронапациент.

Ида-Вируская центральная больница планирует в ближайшие недели оборудовать еще 12 мест для пациентов с коронавирусом.

Сложная ситуация сложилась и в Пюхтицком монастыре с почти сотней постоянных жителей, где, по данным Департамента здоровья, коронавирус выявлен у пары десятков человек. Кроме того, здесь высока доля пожилых людей, относящихся к группе риска.

За истекшие сутки коронавирус был диагностирован у рекордного числа идавирусцев - 211. Предыдущий рекорд - 165 человек - пришелся на 6 декабря.