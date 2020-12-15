Хейки Лутс: Леса Нарва-Йыэсуу в обмен на акции

Нарва-Йыэсуу планирует передать муниципальному предприятию "Narva-Jõesuu Kommunaal" принадлежащие городу леса в качестве неденежного взноса, с целью увеличения акционерного капитала.
В экономическом плане обмен леса на акции может быть иногда и оправдан, но вернемся к истокам дела.
Помнится, для Вайвараской волости начало учебного 2012 года было очень печальным, поскольку сгорело здание Синимяэской школы.
В 2013 году стало ясно, что сгоревшее здание восстановить невозможно и необходимо принять тяжелое решение разрушить старое здание школы и на его месте построить новое, или разрушить старое здание и тем самым положить конец 150-летней истории образования в Вайвара.
Нелегко было принять решение, поскольку одна группа по интересам считала, что не только образованию в Вайвара, но и всей волости Вайвара следует положить конец. Часть из этой группы нынче в закулисных рядах принимающих решения в Нарва-Йыэсуу.
К счастью, в 2013 году большинство все же придерживалось мнения, что в Синимяэ следует простроить новое, современное, многофункциональное здание школы, которое в ту пору справедливо именовалось "храмом науки".
На решение Вайвараской волости поначалу государство посмотрело как-то неодобрительно, потому как в ту пору сельские школы закрывались, а в Вайвара надумали строить новую. Когда был разработан и отобран строительный эскиз нового здания, подошло время узнать и предварительную стоимость строительства.
Естественно, пожар заранее никто учитывать не мог, и для строительства нового здания не было достаточно денег. В каждой сфере расходы и доходы были тщательно пересмотрены и запланированная деятельность была отодвинута на неопределенное время.
После всех калькуляций и расчетов выяснилось, что на строительство нового здания все же не хватает где-то около миллиона евро.
Тогда в первый раз и пришла идея продать 300 гектаров леса в Вайвара, чтобы набрать недостающую сумму.
Но вайварасцы разъяснили тогдашним волостным руководителям, что лес - это наше имущество и его нельзя продавать. Если уж надо, то можно несколько лет его вырубать, а лесоматериал продавать, но с продажей леса как недвижимости не согласились.
Затем подоспел еще один вариант. Ранее было решено, что здание школы будет строить принадлежащее волости АО "KA Vaiko", а лес выступал как увеличение акционерного капитала, и АО "KA Vaiko", используя лес как залог, могло взять заем на строительство школы. Но и здесь тогдашнее Вайвараское волостное собрание посчитало, что лес должен остаться у волости и что надо найти какой-то иной источник для строительства.
Деньги для строительства школы в Синимяэ насобирали-таки из разных источников финансирования, было пройдено много судебных путей, вплоть до Госсуда. Нынешние деятели закулисья в Нарва-Йыэсуу как-то не захотели смириться с обстоятельством, что за строительство здания школы местное самоуправление должно нести свои обязательства перед заказчиком, АО "KA Vaiko", и в конце 2019 года с помощью государства пришло решение городского собрания Нарва-Йыэсуу, что затоптанное в грязь акционерное общество нужно вернуть на поверхность.
Поскольку деятели закулисья сильно постарались в деле очернения АО "KA Vaiko", то посчитали, что если сменить название коммунального предприятия на "Narva-Jõesuu Kommunaal", то "постиранному" АО можно передать всевозможное имущество.
У нынешних деятелей, принимающих решения в Нарва-Йыэсуу, не видно ни ума, ни здравого смысла. Как последний пример можно привести принятое с небольшим перевесом голосов поздним ноябрьским вечером решение "не инициировать спецпланировку и оценку стратегического воздействия на окружающую среду производства по переработке сланцевой золы на территории города Нарва-Йыэсуу". Это, без сомнения, был бы один из самых "зеленых проектов" сланцевой тематики последней четверти века, но имел бы важное значение не только для Ида-Вирумаа, но и для всей республики.
Как уже в начале статьи отмечалось, в экономическом плане можно лес обменивать на акции. А передача принадлежащего городу имущества и непонятна, и непрозрачна, на заседании собрания ни разу и не обсуждалось, каким хочет видеть город свое имущество в будущем. Передаваемым лесом будет хозяйствовать один из деятелей закулисья? Пока нет ответов, то положительное решение трудно принять. На ноябрьском заседании волостного собрания в повестке дня, к примеру, был вопрос отчуждения городской бани Нарва-Йыэсуу за один евро своему коммунальному предприятию по причине, что городу баня не нужна. Это в каком смысле Нарва-Йыэсуу баня не нужна? Баня - это не только хозяйственная, но и социальная деятельность, так еще в десятках домов в Нарва-Йыэсуу отсутствуют элементарные условия для помывки.
Я не сомневаюсь в том, что нынешние вершители Нарва-Йыэсуу будут упираться до последнего и лес рано или поздно уйдет из города. Для этого создана и необходимая пищевая цепь, где назначают не специалистов, а нужных людей в бизнес-сообщества и в руководящие органы подведомственных учреждений, или чтобы полученным от города имуществом распорядиться на льготных условиях. Нет сомнений, в части леса есть действительные выгодополучатели. Мы не можем быть уверены в том, что однажды председатель собрания не подготовит заседание, зная, сколько голосов нужно для принятия решения, и удастся ли до семнадцати сосчитать все необходимые голоса.
Нынешние правители Нарва-Йыэсуу не хотят и слышать о том, что Вайвараская волость и в более сложные времена не пошла против желания местных жителей, не продала и не обменяла свою "реликвию" на акции от леса.
Хейки Лутс - бывший председатель Вайвараского волостного собрания и бывший старейшина Вайвараской волости