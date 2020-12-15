Хейки Лутс: Леса Нарва-Йыэсуу в обмен на акции

В экономическом плане обмен леса на акции может быть иногда и оправдан, но вернемся к истокам дела.

Помнится, для Вайвараской волости начало учебного 2012 года было очень печальным, поскольку сгорело здание Синимяэской школы.

В 2013 году стало ясно, что сгоревшее здание восстановить невозможно и необходимо принять тяжелое решение разрушить старое здание школы и на его месте построить новое, или разрушить старое здание и тем самым положить конец 150-летней истории образования в Вайвара.

Нелегко было принять решение, поскольку одна группа по интересам считала, что не только образованию в Вайвара, но и всей волости Вайвара следует положить конец. Часть из этой группы нынче в закулисных рядах принимающих решения в Нарва-Йыэсуу.

К счастью, в 2013 году большинство все же придерживалось мнения, что в Синимяэ следует простроить новое, современное, многофункциональное здание школы, которое в ту пору справедливо именовалось "храмом науки".

На решение Вайвараской волости поначалу государство посмотрело как-то неодобрительно, потому как в ту пору сельские школы закрывались, а в Вайвара надумали строить новую. Когда был разработан и отобран строительный эскиз нового здания, подошло время узнать и предварительную стоимость строительства.

Естественно, пожар заранее никто учитывать не мог, и для строительства нового здания не было достаточно денег. В каждой сфере расходы и доходы были тщательно пересмотрены и запланированная деятельность была отодвинута на неопределенное время.

У нынешних деятелей, принимающих решения в Нарва-Йыэсуу, не видно ни ума, ни здравого смысла.

После всех калькуляций и расчетов выяснилось, что на строительство нового здания все же не хватает где-то около миллиона евро.

Тогда в первый раз и пришла идея продать 300 гектаров леса в Вайвара, чтобы набрать недостающую сумму.

Но вайварасцы разъяснили тогдашним волостным руководителям, что лес - это наше имущество и его нельзя продавать. Если уж надо, то можно несколько лет его вырубать, а лесоматериал продавать, но с продажей леса как недвижимости не согласились.

Затем подоспел еще один вариант. Ранее было решено, что здание школы будет строить принадлежащее волости АО "KA Vaiko", а лес выступал как увеличение акционерного капитала, и АО "KA Vaiko", используя лес как залог, могло взять заем на строительство школы. Но и здесь тогдашнее Вайвараское волостное собрание посчитало, что лес должен остаться у волости и что надо найти какой-то иной источник для строительства.