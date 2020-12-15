В Кохтла-Ярвеском попечительском доме заразились почти сто стариков

Первых инфицированных в этом крупном кохтла-ярвеском попечительском доме, где проживают чуть более ста и работают более 60 человек, выявили в начале декабря, а в ходе первого сплошного тестирования выяснилось, что заражены около 30 человек.

Почти половина работников тоже инфицированы

В результате последнего тестирования выяснилось, что по состоянию на понедельник заражены 90 стариков и 23 работника. Предположительно, вирус попал в попечительский дом, оставшийся незатронутым во время весенней вспышки, через одного из работников, который мог получить инфекцию от своего ребенка, у которого не было симптомов, но позднее его тест оказался позитивным.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Нины Алексеевой, за состоянием заболевших постоянно наблюдают и, например, в воскресенье скорая помощь доставила в больницу трех обитателей дома престарелых с тяжелыми симптомами.

По словам Алексеевой, взамен работников, выбывших из строя из-за заражения или обязательства об изоляции, горуправление наняло новых временных работников по уходу как среди студентов Таллиннской высшей школы здравоохранения, так и через кассу по безработице. Работники, которые здоровы, трудятся сверхурочно.

По словам вице-мэра, обсуждали также возможность проживания части сиделок во время вспышки в попечительском доме, но они этого не пожелали. "Напряжение и так большое, поэтому люди хотят в промежутке бывать дома", - объяснила она, добавив, что взвешивается также психологическое консультирование работников, но при нынешнем темпе заняться им было некогда.

В расположенном в Куремяэ Пюхтицком монастыре тоже распространился коронавирус, и сейчас монастырь закрыт для посещений. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Коронавирус диагностирован также у 22 обитателей монастыря Тяжелое положение сложилось и в расположенном в Куремяэ Пюхтицком женском монастыре, где постоянных жителей около ста: по сообщению Департамента здоровья, там коронавирус выявлен у 22 человек. Помощник алутагузеского волостного старейшины Кайри Хыбемери отметила, что на этой неделе анализ на ковид возьмут в монастыре у всех тамошних жителей и тогда будет более ясная картина, насколько широко распространился вирус в монастыре. Монастырь сообщил на своей домашней странице, что из-за распространения коронавируса находится на самоизоляции. По словам Кайри Хыбемери, волостная процессуальная служба помогает в Куремяэ объяснять приезжающим туда посетителям, что сейчас на территорию монастыря попасть нельзя. Алутагузеская волость отправила в монастырь 1300 масок, а также прочие средства самозащиты и дезинфекции. "Мы поддерживаем связь с монастырем и готовы при необходимости оказать также другую помощь", - сказала она.

Больницы готовят дополнительные места

По словам пресс-представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, как в Ахтмеском попечительском доме, так и в куремяэском монастыре большинство заболевших - это входящие в группу риска пожилые люди, часть которых уже сейчас нуждаются в больничном лечении. Количество нуждающихся в больничном лечении может еще значительно вырасти в ближайшие недели. "Есть угроза, что это может обвалить местную медицинскую систему, и без того работающую с предельной нагрузкой", - отметила она.

В Ида-Вируской центральной больнице для лечения больных с ковидом сейчас адаптировано 70 койко-мест, в Нарвской больнице - 40 койко-мест. По состоянию на утро понедельника, в Ида-Вируской центральной больнице на лечении находились 59 ковидных пациентов, среди них пять - на интенсивной терапии. В Нарвской больнице лечатся 33 больных с ковидом.

Ида-Вируская центральная больница планирует в ближайшие недели создать для пациентов с коронавирусом еще 12 мест. К открытию третьего отделения для ковидных больных готовится также Нарвская больница.

В субботу Департамент здоровья сообщил, что подтверждающий коронавирус диагноз вновь получило рекордное количество жителей Ида-Вирумаа - 211. Прежний дневной рекорд - 165 человек - был установлен 6 декабря. В воскресенье добавилось 72 зараженных, в понедельник - 62, однако в эти дни и тестов было сделано значительно меньше.