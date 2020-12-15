Алексея Евграфова назначили руководить Нарвской больницей вместо доктора Силланда

Политически важную роль городской больницы в Нарве лишний раз подтверждает тот факт, что из семи членов совета фонда "Narva Haigla" шестеро - члены Нарвского горсобрания, не медики по специальности, и только один - врач из клиники Тартуского университета Урмас Сийгур. Возглавляет совет учреждения Ирина Янович - лидер фракции Нарвского горсобрания "Kodulinn Narva", бывшей с 2018 года и до ноября 2020-го правящей фракцией.

Председателю горсобрания Ирине Янович и ставленнику "Kodulinn Narva" на посту мэра Нарвы Алексею Евграфову в ноябре выразили недоверие. Это произошло сразу, как только в Нарвском горсобрании сформировалась новая правящая коалиция. Новая коалиция еще не успела осуществить все запланированные ею назначения, в том числе не сменила составы советов муниципальных учреждений.

Воспользовавшись этим, совет Нарвской больницы под руководством Янович назначил экс-мэра Евграфова членом правления учреждения. Не стало помехой то, что у Евграфова ни медицинского образования, ни опыта работы в медицине. Но он входил в совет учреждения до назначения в правление.

До 15 декабря дня членом правления "Narva Haigla" являлся Олев Силланд.

Назначили "крепкого хозяйственника"

Алексей Евграфов в комментарии "Северному побережью" подчеркнул, что Олева Силланда не убрали из Нарвской больницы, а он просто перестал быть членом правления учреждения.

- Это нами совместно обдуманный шаг. Этим мы усиливаем медицинскую работу больницы: Олев идет на позицию главврача, что он умеет делать, а я сосредоточусь на администрировании больницы, ее общем управлении, а также на инвестициях в реновацию больницы в сотрудничестве с Министерством социальных дел, - объяснил Евграфов.

Он подтвердил, что не имеет опыта медицинской работы, но такового и не требуется при управлении учреждением. "Я не вижу препятствий, почему я не могу с этим справиться, тем более что Олев будет всегда рядом, а также рядом будут и Пилле Летюка, и Наталья Метелица, и другие опытные люди", - Евграфов перечислил руководящий медперсонал больницы.

Участвовавший в новом назначении член совета "Narva Haigla" Илья Федоров в своем комментарии тоже сказал, что Алексей Евграфов на прошлой должности мэра Нарвы показал себя "крепким хозяйственником", поэтому теперь поможет и больнице.

- Я считаю, это очень удачное решение, - говорит Федоров. - Если Евграфов был до этого и руководителем города, и членом совета Нарвской больницы, значит, в делах больницы он разбирается лучше нас всех, по хозяйственной части точно.

Федоров также сказал, что вопрос о зарплате члену правления советом учреждения отдельно не рассматривался. Предполагается, что Евграфов будет работать на тех же условиях, что были и у Силланда.

Евграфов все равно хочет быть мэром