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Алексея Евграфова назначили руководить Нарвской больницей вместо доктора Силланда
Добавлен комментарий Евграфова

"Крепкого хозяйственника" и "народного мэра" Алексея Евграфова назначили руководить Нарвской больницей.

ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Многолетний руководитель Нарвской больницы, член правления муниципального учреждения "Narva Haigla" Олев Силланд покинул должность. Совет больницы назначил в правление вместо Силланда бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, не имеющего ни медицинского образования, ни опыта.

Политически важную роль городской больницы в Нарве лишний раз подтверждает тот факт, что из семи членов совета фонда "Narva Haigla" шестеро - члены Нарвского горсобрания, не медики по специальности, и только один - врач из клиники Тартуского университета Урмас Сийгур. Возглавляет совет учреждения Ирина Янович - лидер фракции Нарвского горсобрания "Kodulinn Narva", бывшей с 2018 года и до ноября 2020-го правящей фракцией.

Председателю горсобрания Ирине Янович и ставленнику "Kodulinn Narva" на посту мэра Нарвы Алексею Евграфову в ноябре выразили недоверие. Это произошло сразу, как только в Нарвском горсобрании сформировалась новая правящая коалиция. Новая коалиция еще не успела осуществить все запланированные ею назначения, в том числе не сменила составы советов муниципальных учреждений.

Воспользовавшись этим, совет Нарвской больницы под руководством Янович назначил экс-мэра Евграфова членом правления учреждения. Не стало помехой то, что у Евграфова ни медицинского образования, ни опыта работы в медицине. Но он входил в совет учреждения до назначения в правление.

До 15 декабря дня членом правления "Narva Haigla" являлся Олев Силланд.

Назначили "крепкого хозяйственника"

Алексей Евграфов в комментарии "Северному побережью" подчеркнул, что Олева Силланда не убрали из Нарвской больницы, а он просто перестал быть членом правления учреждения.

- Это нами совместно обдуманный шаг. Этим мы усиливаем медицинскую работу больницы: Олев идет на позицию главврача, что он умеет делать, а я сосредоточусь на администрировании больницы, ее общем управлении, а также на инвестициях в реновацию больницы в сотрудничестве с Министерством социальных дел, - объяснил Евграфов.

Он подтвердил, что не имеет опыта медицинской работы, но такового и не требуется при управлении учреждением. "Я не вижу препятствий, почему я не могу с этим справиться, тем более что Олев будет всегда рядом, а также рядом будут и Пилле Летюка, и Наталья Метелица, и другие опытные люди", - Евграфов перечислил руководящий медперсонал больницы.

Участвовавший в новом назначении член совета "Narva Haigla" Илья Федоров в своем комментарии тоже сказал, что Алексей Евграфов на прошлой должности мэра Нарвы показал себя "крепким хозяйственником", поэтому теперь поможет и больнице.

- Я считаю, это очень удачное решение, - говорит Федоров. - Если Евграфов был до этого и руководителем города, и членом совета Нарвской больницы, значит, в делах больницы он разбирается лучше нас всех, по хозяйственной части точно.

Федоров также сказал, что вопрос о зарплате члену правления советом учреждения отдельно не рассматривался. Предполагается, что Евграфов будет работать на тех же условиях, что были и у Силланда.

Евграфов все равно хочет быть мэром

Несмотря на новую должность в больнице, Алексей Евграфов не отказывается от плана участвовать в выборах мэра Нарвы. Выборы назначены в Нарвском горсобрании на 30 декабря.

Евграфов будет выдвинут кандидатом от оппозиционной фракции "Kodulinn Narva".

- Если меня выберут, то я буду обязан оправдывать те ожидания, которые на меня возложили жители, оказывая поддержку. В случае избрания я уйду на пост мэра, но продолжу уделять большое внимание и больнице, - рассказал Евграфов.

Напомним, после вотума недоверия Евграфову, выраженного 11 ноября, нарвитяне собрали 2858 подписей в его поддержку, требуя вернуть Евграфова в городские руководители.

Закончилась эпоха Силланда

Олев Силланд - по специальности врач общей хирургии - работал в Нарвской больнице хирургом начиная с 1979 года, а в 1993 году стал ее главным врачом.

Силланду на сегодня 66 лет. Около шести лет назад, в феврале 2015 года, Нарвская горуправа наградила Силланда знаком почета города Нарва.

Будучи руководителем со стажем Олев Силланд в конце 2016 года хорошо справлялся с народным волнением и пикетом в связи с якобы закрытием в Нарвской больнице детского отделения.

ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

В Нарвской больнице на сегодня около 700 работников. Повседневная работа больницы, а значит, деятельность ее руководителя регулярно подвергается жителями города критике за качество организации, в том числе поликлиники, за работу персонала, нехватку медиков и т.п.

Конкурентный выбор нового руководителя больницы был одной из политических целей фракции "Наша Нарва" в Нарвском горсобрании. "Наша Нарва" смогла к декабрю сколотить новую правящую коалицию, в связи с чем перспективы Силланда на должности руководителя больницы стали туманными.

В коронакризисные месяцы 2020 года в Нарвской больнице на первый план вышла руководитель лечебной работы Пилле Летюка. Летюка занимается в кризисных условиях как вопросами лечения и медперсонала, так и коммуникацией больницы с внешними организациями и прессой. 

Олев Силланд - член Нарвского горсобрания на протяжении нескольких созывов. В 2001-2018 годах он являлся членом Центристской партии Эстонии.

Силланд вышел из партии в августе 2018 года вместе с остальными нарвскими депутатами-центристами, протестуя против тогдашних недоверчивых заявлений партийного босса Юри Ратаса в связи с уголовными подозрениями правоохранительных органов в адрес некоторых нарвских политиков.

Сегодня, однако, так же как и некоторые его политические единомышленники, так же как и Евграфов с Янович, Силланд снова подал заявление о вступлении в Центристскую партию.

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