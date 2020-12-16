Силламяэский морской променад открыт для прогулок

Со вторника открыт для посещения только что построенный Силламяэский морской променад. Правда, окончательный лоск там наведен будет весной.
Имеющий более 600 метров в длину и обошедшийся более чем в четыре миллиона евро променад пролегает по узкой полоске суши между берегом моря и рекой Сытке и ведет от бульвара Мере в центре города до порта.
На променаде имеются семиметровая вышка со слегка покачивающимися смотровыми платформами в виде лодок, деревянные террасы, игровые площадки, места для гриля и площадки для игр с мячом. Готовы также несколько оригинальных мостов через реку Сытке. Весной на променаде установят еще один мост через реку - мост Робинзона, а на песчаном пляже поставят кабинки для переодевания, откроют также фонтаны с LED-светильниками и паровыми генераторами.
Мэр Силламяэ Тынис Калберг отметил, что строительствоморского променада можно назвать открытием города на море, ведь прежде на этом месте был пустырь. Ближе к лету на променаде планируют также открыть кафе и установить торговые киоски. "Я верю, что морской променад станет для жителей Силламяэ приятным местом активного отдыха, где можно заняться спортом и погулять, и что он будет еще одной из причин, по которой гостям стоит приезжать в Силламяэ".
По словам Калберга, горуправление уже сейчас думает о том, как привлечь на променад активную жизнь. Там имеется место для проведения концертов и спектаклей.
По словам мэра, следующим начинанием будет создание в сотрудничестве с Силламяэским портом яхтенной пристани на одном из концов променада. Если в будущем появятся условия для открытия пассажирского судоходства, то там появится также пассажирский терминал.
Председатель правления построившего Силламяэский мосркой променад предприятия "Nordecon" Герд Мюллер отметил, что на променаде были использованы очень смелые и сложные в архитектурном отношении решения, которые обычно не применяются при укреплении берега. "Работа на открытой для штормов узкой береговой полоске тоже осложняла процесс строительства", - констатировал он.
Из затраченных на строительство променада четырех миллионов евро 2,3 миллиона пришли от Евросоюза, а остальное - из бюджета Силламяэ.