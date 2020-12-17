Вирве Осила: Бессмысленный вопрос заставил задуматься

Иногда есть смысл на некоторые вопросы не отвечать. Особенно если задают их мимоходом, а самих спросивших ответ ничуть не интересует.
На прошлой неделе как раз случилось нечто подобное. На улице у меня спросили, что придает мне сил в теперешнее серое время. Поскольку я в тот момент была полна приятных эмоций, то ответила с радостью и достаточно ясно, что и почему меня воодушевляет. Но мой ответ обнулили, мои слова превратили в ничего не значащие, так как вопрос был задан, просто чтобы о чем-то спросить. Поэтому я обещаю теперь самой себе, что не стану больше тратить свою энергию, отвечая на вопрос, заданный невзначай.
Но об одной сверхприятной эмоции мне хотелось бы тут рассказать самой и своими словами. Наверное, среди читателей много почитателей песенного творчества Урмаса Алендера и о несправедливо раннем конце его жизни они с сожалением думают вновь и вновь.
Для меня Урмас Алендер существует по сей день, его музыка одновременно утешает, вдохновляет и возвышает меня. Я одна из тех, кто не верит в общепринятую версию гибели парома "Эстония". Сопутствующим фактором там наверняка было человеческое зло, и когда-нибудь ясность все равно наступит. Алендер ушел из жизни - вместе с кораблем и более чем 800 товарищами по несчастью - в самом расцвете творческих сил, но прожил свою короткую жизнь настолько ярко, что невозможно его забыть и перестать им восхищаться.
2 декабря Йоко Алендер презентовала в Молодежном театре (бывшем Кукольном театре) книгу о жизни своего отца. Урмас будто сам разговаривает с нами; откровенно, честно и очень подробно. Эта книга из 600 страниц и весом примерно три кило - нечто большее, чем просто тестамент, ее невозможно читать в спешке или, как принято сегодня, по диагонали. Эту книгу надо читать строчка за строчкой, слово за словом, углубляясь и сопереживая. Мне кажется, что я буду читать эту книгу так долго, сколько мне еще отведено здесь времени.
Музыкальное творчество Урмаса чудесное, неповторимое и вечное. Недавно один молодой человек сказал, что каждое спетое Алендером слово бесценно для него, что он - совесть своего времени и, слушая его, всегда ощущаешь желание погрузиться в самого себя. И тогда внутри себя можно обнаружить что-то такое, о наличии чего ты сам и не знал.
Я рада была снова увидеть Йоко; на Рождество исполнится 26 лет с первой нашей встречи. Тогда она доставила мне голос своего отца и эта связь сохранилась по сей день. Когда я четверть века тому назад принимала в Таллиннской ратуше свою первую крупную награду - ежегодную премию "Капитала культуры", - то была среди других важных лиц будто заблудившаяся овечка, будто маленькое чужеродное тело среди крупных деятелей. И тут в двери проскользнула девчонка с букетом, обняла меня и сказала, что немного опоздала, так как только что сошла с корабля. То чувство боли и прекрасного до сих пор свежо во мне и не стареет.
Теперь, когда дочь певца выпустила книгу, в обложке которой заключена жизнь ее оцта во всем ее величии, уже я поехала вручить Йоко цветы. Мы были в масках и не обнимались, но наши сердца и глаза выразили все, что нужно. В то мгновение я почувствовала, что наряду с музыкальным наследием Алендера именно дочь Йоко является самым прекрасным и важным его творением. Если душа Урмаса где-то там радуется, что его песни не забыты, то своей дочерью он гордится наверняка.
Благодаря добрым людям я смогла поехать на эту презентацию. Она стала для меня знаменательным событием в нынешнем сложном, сером и болезненном как психологически, так и физически году. Там я заметила, что радость в мире остается. Порой, правда, в скрытом виде, но в нужное время и в нужном месте она прорывается наружу.
Радуют те, кто протягивают руку помощи, поддерживают в трудную минуту, звонят или присылают сообщения, когда могут сказать что-то хорошее или находят зерна в моем творчестве. Радует, когда близкие и друзья здоровы и их рабочие места целы; если есть вера, надежда и хоть немного любви. И в тот момент, когда радость найдена и ты лелеешь ее, храня в своем сердце, некоторые утомительные, глупые или неподобающие вещи становятся совершенно пустяковыми и смехотворными.
Например, то, что Спасательный департамент вдобавок к прочему хорошему хочет спасти меня от необразованности, присылая мне полностью англоязычную брошюру, на которой на эстонском языке написаны только мой почтовый адрес и слово "otsepost".
Или, к примеру, то, что пару сотен тысяч евро "крышевых" (вернее, все же государственных) денег выделят "Жизни на Марсе". Мое воображение тут же заработало: ага! - планируемых шахт на Луне мало, так теперь еще жизнь на Марс доставят. И обойдется это довольно дешево, надо признать. В одной старой красивой песне тоже ведь поется "...и на Марсе будут яблони цвести...". (Ну да, я знаю, конечно, что считающие себя хранителями главных ценностей консерваторы имеют в виду что-то другое, но... Ведь создавать жизнь на Марсе - не большее безумие, чем маршировать против женщин.)
Или, например, то, что есть такие соотечественники, которые уверены, что заболеть или распространять болезнь - это их человеческое право. Жажда смерти до сих пор считалась медицинской проблемой, а не привилегией свободы.
Но поскольку я начала свои размышления с "некоторых вопросов", то этой темой и закончу. Как-то встретилась случайно с одноклассницей, которую не видела несколько десятков лет, и она на ходу спросила, как я поживаю. Я сказала, что вкратце и не рассказать, ведь лет прошло много и событий тоже было немало. Она в ответ заявила, что ее ответ и не интересует, просто ей показалось, что о чем-то же надо спросить.
Так что, люди добрые, задавайте вопросы, только если вас действительно интересует ответ и если тот, у кого вы спрашиваете, для вас важен. Ищите радость как вокруг, так и внутри себя. И злитесь только тогда, когда для этого действительно есть повод, не копите в себе злобу, не брюзжите и не нойте.
И не скупитесь на хорошие слова: благодарите и хвалите как за малое, так и за большое добро. Жизнь очень коротка, если опоздаете, то чувство сожаления может так и остаться грузом на душе.