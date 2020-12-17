Вирве Осила: Бессмысленный вопрос заставил задуматься

Теперь, когда дочь певца выпустила книгу, в обложке которой заключена жизнь ее оцта во всем ее величии, уже я поехала вручить Йоко цветы. Мы были в масках и не обнимались, но наши сердца и глаза выразили все, что нужно. В то мгновение я почувствовала, что наряду с музыкальным наследием Алендера именно дочь Йоко является самым прекрасным и важным его творением. Если душа Урмаса где-то там радуется, что его песни не забыты, то своей дочерью он гордится наверняка.

Благодаря добрым людям я смогла поехать на эту презентацию. Она стала для меня знаменательным событием в нынешнем сложном, сером и болезненном как психологически, так и физически году. Там я заметила, что радость в мире остается. Порой, правда, в скрытом виде, но в нужное время и в нужном месте она прорывается наружу.

Радуют те, кто протягивают руку помощи, поддерживают в трудную минуту, звонят или присылают сообщения, когда могут сказать что-то хорошее или находят зерна в моем творчестве. Радует, когда близкие и друзья здоровы и их рабочие места целы; если есть вера, надежда и хоть немного любви. И в тот момент, когда радость найдена и ты лелеешь ее, храня в своем сердце, некоторые утомительные, глупые или неподобающие вещи становятся совершенно пустяковыми и смехотворными.

Например, то, что Спасательный департамент вдобавок к прочему хорошему хочет спасти меня от необразованности, присылая мне полностью англоязычную брошюру, на которой на эстонском языке написаны только мой почтовый адрес и слово "otsepost".

Или, к примеру, то, что пару сотен тысяч евро "крышевых" (вернее, все же государственных) денег выделят "Жизни на Марсе". Мое воображение тут же заработало: ага! - планируемых шахт на Луне мало, так теперь еще жизнь на Марс доставят. И обойдется это довольно дешево, надо признать. В одной старой красивой песне тоже ведь поется "...и на Марсе будут яблони цвести...". (Ну да, я знаю, конечно, что считающие себя хранителями главных ценностей консерваторы имеют в виду что-то другое, но... Ведь создавать жизнь на Марсе - не большее безумие, чем маршировать против женщин.)

Или, например, то, что есть такие соотечественники, которые уверены, что заболеть или распространять болезнь - это их человеческое право. Жажда смерти до сих пор считалась медицинской проблемой, а не привилегией свободы.

Но поскольку я начала свои размышления с "некоторых вопросов", то этой темой и закончу. Как-то встретилась случайно с одноклассницей, которую не видела несколько десятков лет, и она на ходу спросила, как я поживаю. Я сказала, что вкратце и не рассказать, ведь лет прошло много и событий тоже было немало. Она в ответ заявила, что ее ответ и не интересует, просто ей показалось, что о чем-то же надо спросить.

Так что, люди добрые, задавайте вопросы, только если вас действительно интересует ответ и если тот, у кого вы спрашиваете, для вас важен. Ищите радость как вокруг, так и внутри себя. И злитесь только тогда, когда для этого действительно есть повод, не копите в себе злобу, не брюзжите и не нойте.