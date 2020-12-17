Обещанное правительством пособие всех не спасет

Министр внешней торговли и инфотехнологий Рауль Сием сказал во вторник, что в случае предприятий при расчете суммы пособия исходят их двукратного расхода на зарплаты в ноябре нынешнего года. У Кивиылиского приключенческого центра в ноябре расходов на зарплаты не было.

Правительство поддержит закрывшиеся ида-вируские предприятия двумя миллионами евро

Члены правительства одобрили на вторничном совещании кабинета так называемые пособия за закрытие, большая часть которых достанется наиболее пострадавшему от коронаограничений Ида-Вирумаа.

- Вторая волна коронавируса пока особенно сильно потрепала Ида-Вирумаа, где сейчас из-за высокой зараженности действуют самые строгие ограничения, - отметил премьер-министр Юри Ратас.

В рамках меры по поддержке предпринимательства суммой в размере 2,1 миллиона евро поддержат те ида-вируские предприятия, которым пришлось приостановить деятельность из-за введенных правительством 10 декабря ограничений. По словам Ратаса, это решение касается 204 предприятий и более чем 1300 рабочих мест.

Премьер-министр отметил, что оговоренными в правительстве мерами поддержат предприятия гостиничной сферы, общепита и индустрии развлечений в Ида-Вирумаа, а также культурную, творческую, художественную и спортивную деятельность и образование во всей Эстонии.

Члены правительства договорились о выделении в общем 560000 евро на поддержку культуры, а также образования и деятельности по интересам; из этой суммы 430000 евро предназначены для Ида-Вирумаа.

На область спорта, в том числе на поддержку тренеров выделят 811000 евро; из них более 60000 евро получат ида-вируские спортивные учреждения и клубы. Молодежное образование и деятельность по интересам, а также частное образование поддержат суммой более 1,5 миллиона евро (из них 205000 евро получат ида-вируские учреждения образования).

Пакет мер поддержки планируется утвердить на заседании правительства в четверг.