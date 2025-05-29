Жители Эстонии стали больше покупать

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что если в марте объем продаж увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в апреле рост несколько ускорился.

- На увеличение объема продаж в апреле повлияли предприятия, занимающиеся розничной продажей моторного топлива, и магазины промышленных товаров, где объем продаж за год вырос соответственно на 18% и 7%, - отметила аналитик.

Среди промышленных товаров больше всего - на 34% - вырос объем продаж в других специализированных магазинах, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее. Объем продаж также увеличился на 3% в магазинах, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, и на 2% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах.

В то же время объем продаж снизился на 7% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, на 6% - в других неспециализированных магазинах, где преобладают промышленные товары (т. н. универмаги), и на 2% - в магазинах, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. В аптеках и магазинах косметики объем продаж остался на уровне апреля 2024 года.

В апреле объем продаж у продовольственных магазинов не увеличился и остался на уровне апреля прошлого года.

По сравнению с мартом этого года в апреле объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился на 2%. На основе сезонно и календарно откорректированных данных объем продаж вырос по сравнению с прошлым месяцем также на 2%.

За первые четыре месяца этого года объем продаж предприятий розничной торговли увеличился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.