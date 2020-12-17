Чт, 17.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
3 мин для прочтения

Предприниматели уезда требует штрафовать пренебрегающих масками

Ношение масок правительство сделало обязательным по всей стране, если люди находятся в закрытых помещениях, и большинство этим требованиям следует. Но предпринимателей тревожит то, что из-за распространения вируса они обязаны свои предприятия закрывать, а вот ношение масок почему-то дело добровольное и за их отсутствие людей не наказывают.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-вируские предприятия сферы туризма и обслуживания находят, что если в уезде сотни предприятий в связи с распространением вируса были закрыты, то неправильно, что государство не наказывает тех, кто пренебрегает обязанностью ношения масок. Департамент здоровья вместо наказаний предпочитает заниматься разъяснительной работой.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На прошедшей в понедельник веб-конференции представители туристического кластера Ида-Вирумаа задавались вопросом: почему государство не штрафует тех, кто пренебрегает требованием носить маски и способствует распространению вируса? 

Обязанность, а не принудительные меры

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back