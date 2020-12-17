Предприниматели уезда требует штрафовать пренебрегающих масками

Ида-вируские предприятия сферы туризма и обслуживания находят, что если в уезде сотни предприятий в связи с распространением вируса были закрыты, то неправильно, что государство не наказывает тех, кто пренебрегает обязанностью ношения масок. Департамент здоровья вместо наказаний предпочитает заниматься разъяснительной работой.
На прошедшей в понедельник веб-конференции представители туристического кластера Ида-Вирумаа задавались вопросом: почему государство не штрафует тех, кто пренебрегает требованием носить маски и способствует распространению вируса?