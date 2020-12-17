Чт, 17.12.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Люганузеская волость вместо фейерверка приобретет тканевые маски

Добровольцы в Люганузеской волости уже некоторое время бесплатно распределяют одноразовые маски среди населения.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Поскольку фейерверк нынче отменяется, Люганузеское волостное управление на предусмотренные для этих целей денежные средства решило приобрести тканевые маски многоразового использования и распределить их перед Рождеством среди групп риска.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- "Järve Biopuhastus" нас каждый год поддерживал в организации фейерверков, и нынче они выделили на это нам 3333 евро. Фейерверка в этом году не будет, и мы со спонсором договорились, что приобретем на эти деньги матерчатые маски для жителей волости, - рассказывает Андреа Эйхе, старейшина Люганузеской волости.

Волость добавит и свои денежные средства, с тем чтобы можно было приобрести две тысячи масок.

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