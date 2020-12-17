Люганузеская волость вместо фейерверка приобретет тканевые маски

Поскольку фейерверк нынче отменяется, Люганузеское волостное управление на предусмотренные для этих целей денежные средства решило приобрести тканевые маски многоразового использования и распределить их перед Рождеством среди групп риска.
- "Järve Biopuhastus" нас каждый год поддерживал в организации фейерверков, и нынче они выделили на это нам 3333 евро. Фейерверка в этом году не будет, и мы со спонсором договорились, что приобретем на эти деньги матерчатые маски для жителей волости, - рассказывает Андреа Эйхе, старейшина Люганузеской волости.