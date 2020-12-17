От коронавируса скончался заведующий отделением интенсивной терапии Нарвской больницы

"Эстонское общество анестезиологов и медицинская общественность понесли большую утрату, - сообщило общество в четверг. - От нас ушел высоко ценимый врач и специалист, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы Александр Чернёнок, который проиграл схватку с коронавирусом".

"Александр Чернёнок был добрым и крайне работящим коллегой, который всегда поддерживал работников своего отделения. Чернёнок исполнял свои рабочие обязанности и лечил пациентов в отделении интенсивной терапии до заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении Эстонского общества анестезиологов.

Эстонское общество анестезиологов и Эстонский союз врачей выражают соболезнования семье, близким и всем коллегам Александра Чернёнка.

Правительство республики также выразило сегодня вечером свои соболезнования семье Александра Чернёнка, близким и коллективу Нарвской больницы. "Эстонские врачи, медсестры и другие медработники каждый день рискуют своей жизнью, чтобы сохранить и защитить здоровье других людей. Мы ежедневно благодарны за этот бесценный вклад. Сегодня, к сожалению, приходится с грустью констатировать, что в результате заражения COVID-19 скончался заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы", - сообщило праительство.

На своей странице в Facebook президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила соболезнования в связи со смертью врача, сообщает портал rus.postimees.ee. "Мои глубочайшие соболезнования его близким. И безграничное уважение ко всем тем работникам на передовой, которые, зная об опасностях, каждый день вносят свой вклад в эту борьбу", - написала президент.