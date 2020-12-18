Музыкальная площадка превратилась в опасный каток

При ледяном дожде и легком морозе светлые плиты площадки становятся очень скользкими, и устоять на ногах при передвижении по этому стихийному и необозначенному катку - настоящее испытание.

- Во время открытия была речь о том, что обслуживанием площадки займутся Йыхвиский концертный дом и волость вместе. До наступления зимы так и было, - сказал специалист Йыхвиской волости по хозяйственным вопросам Айво Тамм.

- На самом деле этот вопрос повис в воздухе, - отметила директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм. - Это все-таки волостная земля, к тому же концертному дому не под силу обслуживать в зимний период территорию в три раза больше прежней. В летний период мы справлялись с менее крупными работами по уходу, да и волостные работники по обслуживанию подставили плечо, но так как власть в волости постоянно менялась, то обязанности так и не были четко зафиксированы.

Осенью, когда по открытой и продуваемой ветром площадке постоянно разлетаются мусор и листва, от уборки только части площадки особого проку нет.