Музыкальная площадка превратилась в опасный каток

В процессе строительства йыхвиской музыкальной площадки, которое завершилось в июне этого года, забыли договориться о том, кто будет обслуживать площадку и проводить зимой антигололедную обработку.
При ледяном дожде и легком морозе светлые плиты площадки становятся очень скользкими, и устоять на ногах при передвижении по этому стихийному и необозначенному катку - настоящее испытание.
- Во время открытия была речь о том, что обслуживанием площадки займутся Йыхвиский концертный дом и волость вместе. До наступления зимы так и было, - сказал специалист Йыхвиской волости по хозяйственным вопросам Айво Тамм.
- На самом деле этот вопрос повис в воздухе, - отметила директор Йыхвиского концертного дома Пийа Тамм. - Это все-таки волостная земля, к тому же концертному дому не под силу обслуживать в зимний период территорию в три раза больше прежней. В летний период мы справлялись с менее крупными работами по уходу, да и волостные работники по обслуживанию подставили плечо, но так как власть в волости постоянно менялась, то обязанности так и не были четко зафиксированы.
Осенью, когда по открытой и продуваемой ветром площадке постоянно разлетаются мусор и листва, от уборки только части площадки особого проку нет.
Айво Тамм признал, что конкретной договоренности нет, поэтому и возникла такая ситуация. В четверг волость в чрезвычайном порядке заказала антигололедную обработку музыкальной площадки у фирмы "N&V", оказывающей волости услуги по обслуживанию дорог. "Сейчас волость подставила плечо, но это дополнительная работа, которой нет в договоре. Жизнь показывает, что счета за внеочередные работы очень большие. Решением может быть планирование денег на эти нужды в бюджете следующего года и проведение тендера на обслуживание музыкальной площадки, где цену определит конкуренция", - сказал Айво Тамм.