Раймонд Кальюлайд: Одного внеочередного повышения пенсий недостаточно

Я приветствую внеочередное повышение пенсий, которое в первую очередь правительственные партии в коммуникативном плане активно используют перед местными выборами. Тем более что, несмотря на экономические условия, вызванные коронакризисом, деньги для этого нашлись.

Наряду с красивыми речами избирательной кампании существует и действительность, которая, увы, не так прекрасна. Я всячески согласен с моим добрым коллегой, депутатом Михаилом Лотманом, который недавно в интервью газете "Maaleht" сказал: "Вот уже скоро три десятка лет правительство и общество Эстонии пытаются выглядеть лучше, чем они на самом деле есть". Это действительно так.

За последовавшие после восстановления государственной независимости десятки лет Эстония по большей части сосредоточилась на экономике, на восстановлении и строительстве государственных институтов, на укреплении независимости, на интеграции с западными институтами. В общих чертах направление было правильным, но жизнь часто противоречива. У нашей ближайшей истории определенно блестящая история успеха, но вот обратная сторона этой золотой монеты на многих людей Эстонии смотрела с металлическим равнодушием и безразличием.

Почти половина из всех пожилых Эстонии и три четверти одиноких пожилых людей живут в бедности. Они к этой относительной черте бедности упали не вдруг, неожиданно, как, например, под влиянием нынешнего кризиса. Вопрос: и долго еще так?

Повышение пенсии - шаг в правильном направлении, но в то же время в результате этого повышения пенсии на 16 евро, относительная бедность уменьшится всего чуть более чем на один процент. Тут уж, конечно, нельзя рапортовать: "Сделано!". Отсюда следует двигаться дальше. Пенсии должны расти, но мы не можем забывать и о других критических сферах пожилых людей - врачебная помощь, социальные услуги, а также налоговая политика.

Непонятно, почему эстонское государство собирает налоги со средней пенсии. Вступившее в 2016 году в должность правительство, куда входили и социал-демократы, повысило не облагаемый налогом минимум до 500 евро. Но это было четыре года назад. Средняя пенсия должна быть освобождена от налогообложения, но было бы еще лучше, если бы наряду с этим мы по примеру остальной Европы ввели классический ступенчатый налог, который будет справедлив и по отношению к работающим пенсионерам.

В результате повышения пенсии на 16 евро относительная бедность уменьшится всего чуть более чем на один процент.

Большую озабоченность у людей вызывает плата за место в попечительском доме, кое-где в новом году и там будут повышены цены.

Здравоохранение Эстонии на высоком уровне благодаря самоотверженности его работников, но над будущим сгущаются все более темные тучи. Зарплаты медсестер низкие, врачей недостаточно. При прежнем правительстве здравоохранение получило мощное денежное вливание, но с этой точки нужно двигаться дальше.