Раймонд Кальюлайд: Одного внеочередного повышения пенсий недостаточно

Во вторую неделю декабря Рийгикогу подавляющим большинством голосов одобрил закон о внеочередном повышении пенсий. За это проголосовали 88 депутатов, воздержавшихся не было, против был один Юрген Лиги из Партии реформ. Редкое единодушие для Рийгикогу.
Я приветствую внеочередное повышение пенсий, которое в первую очередь правительственные партии в коммуникативном плане активно используют перед местными выборами. Тем более что, несмотря на экономические условия, вызванные коронакризисом, деньги для этого нашлись.
Наряду с красивыми речами избирательной кампании существует и действительность, которая, увы, не так прекрасна. Я всячески согласен с моим добрым коллегой, депутатом Михаилом Лотманом, который недавно в интервью газете "Maaleht" сказал: "Вот уже скоро три десятка лет правительство и общество Эстонии пытаются выглядеть лучше, чем они на самом деле есть". Это действительно так.
За последовавшие после восстановления государственной независимости десятки лет Эстония по большей части сосредоточилась на экономике, на восстановлении и строительстве государственных институтов, на укреплении независимости, на интеграции с западными институтами. В общих чертах направление было правильным, но жизнь часто противоречива. У нашей ближайшей истории определенно блестящая история успеха, но вот обратная сторона этой золотой монеты на многих людей Эстонии смотрела с металлическим равнодушием и безразличием.
Почти половина из всех пожилых Эстонии и три четверти одиноких пожилых людей живут в бедности. Они к этой относительной черте бедности упали не вдруг, неожиданно, как, например, под влиянием нынешнего кризиса. Вопрос: и долго еще так?
Повышение пенсии - шаг в правильном направлении, но в то же время в результате этого повышения пенсии на 16 евро, относительная бедность уменьшится всего чуть более чем на один процент. Тут уж, конечно, нельзя рапортовать: "Сделано!". Отсюда следует двигаться дальше. Пенсии должны расти, но мы не можем забывать и о других критических сферах пожилых людей - врачебная помощь, социальные услуги, а также налоговая политика.
Непонятно, почему эстонское государство собирает налоги со средней пенсии. Вступившее в 2016 году в должность правительство, куда входили и социал-демократы, повысило не облагаемый налогом минимум до 500 евро. Но это было четыре года назад. Средняя пенсия должна быть освобождена от налогообложения, но было бы еще лучше, если бы наряду с этим мы по примеру остальной Европы ввели классический ступенчатый налог, который будет справедлив и по отношению к работающим пенсионерам.
Большую озабоченность у людей вызывает плата за место в попечительском доме, кое-где в новом году и там будут повышены цены.
Здравоохранение Эстонии на высоком уровне благодаря самоотверженности его работников, но над будущим сгущаются все более темные тучи. Зарплаты медсестер низкие, врачей недостаточно. При прежнем правительстве здравоохранение получило мощное денежное вливание, но с этой точки нужно двигаться дальше.
В самом плохом состоянии социальные услуги. Пожилые люди и их близкие, нуждающиеся в помощи, очень часто в беспомощном состоянии. От историй, рассказанных ими, разрывается сердце.
Надо признать, что местами социальными вопросами в достаточной мере всерьез и не желают заниматься. На политическом уровне и особенно перед выборами проще сосредоточиться на привлекательных вещах.
Во всем государстве в вопросе повышения уровня пенсий, здравоохранения и социальных услуг главное препятствие - нехватка финансов, которая связана с налоговой и финансовой политикой.
Мы сравниваем себя с Северными странами, и это правильно. Уверен, что у многих во время восстановления государственной независимости перед глазами был пример Финляндии, и была надежда, что, сами решая свою судьбу, мы будем жить, как финны и шведы. Пример благосостояния Северных стран - это настоящая история успеха, достойная подражания.
Здесь мы должны честно посмотреть на сравнительные данные OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) относительно наших налоговых уровней и признать, что Эстония ни в коем случае не сможет себе обеспечить такие же хорошие и доступные публичные услуги, когда наша налоговая нагрузка заметно ниже, чем в Северных странах. Сейчас мы движемся в другом направлении - наша налоговая нагрузка в следующем году уменьшится. "Тощее" государство не способно обеспечить достойную жизни пенсию.
Это не означает, что мы должны доходы людей Эстонии облагать еще более высокими налогами. Наоборот, OECD ясно советует нам снизить налоги на рабочую силу и косвенные налоги (налог с оборота, акцизы) и задуматься об имущественных налогах. И, безусловно, Эстония нуждается в страховании опеки.
Левому направлению политики Эстонии следует этими темами еще более смело и уверенно заниматься. Долгое время царившая в Эстонии неолиберальная идеология находится в кризисе. Предлагаемая крайне правыми альтернатива может части общества показаться привлекательной, но правые не смогут ни объединить общество, ни уменьшить неравенство, а скорее наоборот. Вопрос в том, сумеют ли левые предложить конкурентоспособное видение, которое имеет положительный характер, вызывает доверие и реализуемо. Важной частью этого видения должна стать жизнеспособная и достойная пенсионная система для старшего поколения.