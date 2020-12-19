Коронапраздники в Ида-Вирумаа: большинство самоуправлений отменяют салюты

Руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн призвал на этой неделе самоуправления Ида- и Ляэне-Вирумаа отменить новогодние салюты, чтобы у людей не было лишнего повода выходить в новогоднюю ночь большими компаниями на улицы.

Полиция увеличивает силы и призывает замечать насилие в близких отношениях

Во время праздников полиция, как обычно, выходит на улицы с более значительными силами. Особое внимание уделяется соблюдению антиковидных мер, семейному насилию, а также положению в дорожном движении.

Поскольку увеселительные заведения закрыты, то полиция предполагает, что вызовов на проходящие в публичном пространстве мероприятия станет меньше. "Поэтому нарушений общественного порядка и связанных с ними проблем будет меньше, чем обычно. Но из-за этого люди больше будут находиться дома, и в случае употребления алкоголя при этом возрастет риск насилия в близких отношениях", - отмечает руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант, призывая людей соблюдать меру со спиртным и сообщать, если они увидят или услышат о случаях насилия в близких отношениях.

Полиция следит также за тем, как люди выполняют требование о ношении маски и правило 2+2. "В Ида-Вирумаа дела с использованием масок обстоят довольно хорошо, хотя есть и такие люди, кто масок не носит", - отметил Клиймант.

Тем, у кого лицо не прикрыто, полиция разъясняет важность ношения маски и при необходимости выдает ее. За последнюю неделю йыхвиские полицейские раздали людям на улицах около 800 масок.