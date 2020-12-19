Ликвидируется нарвский спортклуб "Энергия", негласно эксплуатировавший муниципальную спортшколу

- У клуба и спортшколы не было и нет никакой финансовой взаимосвязи, - заверил Маштаков.

По его словам, деньги спортивных союзов, а также другие доходы, к примеру, спонсорскую помощь, клуб тратил на спорт. "Клуб был создан и вел свою деятельность всегда с целью дополнительной помощи детям и тренерам спортивной школы", - объяснил олицетворитель двух "Энергий".

- Лично я за все эти годы не получил ни единого раза в клубе ни вознаграждения, ни зарплаты. Нужно также добавить, что за 20 лет работы клуба не было ни одной претензии от спортивных федераций Эстонии по части расходования средств, - добавил Маштаков.

Клуб-монополист

Аффилированный со спортшколой спортклуб "Энергия" - хотел Маштаков того или нет - монопольно управлял "помощью детям и тренерам". Такая ситуация создавала напряжение.

Тренер по плаванию Игорь Прусаков наблюдал, что из тренеров спортшколы "Энергия" с одноименным клубом связаны лишь те, кого определил лично директор. В то же время, как видится Прусакову, для деятельности клуба использовались тренеры и работники школы, ее ресурсы и база.

- Разумеется, я не могу указывать клубу, членом которого не являюсь, чем руководствоваться при ведении деятельности, но я пришел работать в спортивную школу, а не в частный клуб! - эмоционально напоминает Прусаков. - В спортшколе я и мои воспитанники, как и воспитанники других тренеров, заключены в рамки: если ребенок собирается выступать на соревнованиях, то только от лица клуба, которым управляет Иван Маштаков, другого варианта не существует. В течение пяти лет я пытался донести абсурдность этой ситуации до родителей своих учеников, которые привели ребенка все-таки в городскую спортшколу, - высказался Прусаков, намереваясь обратиться с острыми вопросами в Нарвскую горуправу.

Ведающий в горуправе вопросами спорта Дмитрий Вергун в комментарии "Северному побережью" отрицал какую-либо проблему в сосуществовании одноименных спортшколы и спортклуба в одних стенах и в одном лице. Чиновник подчеркнул, что спортклуб "Энергия" является частным юридическим лицом, к которому муниципальная власть не имеет отношения. "Нет такого понятия - клуб при школе", - Вергун отрицает очевидное.

Административное здание нарвской спортшколы "Энергия" на проспекте Выйду, 4. По этому же адресу числится спортклуб "Энергия", ныне ликвидируемый. ФОТО: Илья Смирнов

Устные договоренности

Еще один нарвский тренер по плаванию Диана Гвоздева рассказала, что она со своим клубом "New Wave" занимается с детьми четырех-шести лет в малой ванне бассейна спортшколы "Энергия". С семилетнего возраста ее детей забирает себе в ученики спортшкола - и они начинают выступать на соревнованиях от одноименного спортклуба "Энергия".

- Я хотела развиваться, и чтобы мы выступали сами, но мне сказали, что это невозможно и так делать нельзя. С малышами я могу работать в своем клубе, а все остальное - это уже спортивная школа, - рассказала Гвоздева, уточнив, что подобные договоренности с администрацией спортшколы были устными и неформальными.

Клуб "New Wave", готовя маленьких пловцов для спортшколы, тем не менее не получает от нее ни малюсенькой скидки на аренду единственного в Нарве спортивного бассейна. Двум тренерам "New Wave" достается только один бонус - возможность готовить спортсменов-малышей, чтобы с некоторой долей вероятности продолжать тренировать их и в школьном возрасте.

Притом никакой тренерской славы: тренеры Гвоздева и Прусаков формально не имеют отношения к спортклубу "Энергия", под маркой которого юные пловцы из спортшколы завоевывают медали.

Клуб хочет развиваться

Сейчас, когда спортклуб "Энергия" неожиданно отправился на ликвидацию, Диана Гвоздева говорит, что ее НКО "New Wave" готово перехватить знамя, чтобы под ним продолжили выступать юные нарвские пловцы.

Других спортклубов с плавательным направлением в Нарве нет: в одном единственном на весь город плавательном бассейне всем желающим не уместиться - и это само по себе проблема.