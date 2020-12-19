Ликвидируется нарвский спортклуб "Энергия", негласно эксплуатировавший муниципальную спортшколу

Происходит поворотное событие в спортивной жизни Нарвы - ликвидируется спортклуб "Энергия". Он двадцать лет представлял нарвских боксеров, гребцов и пловцов на республиканских аренах, но, с другой стороны, он же тормозил развитие клубной работы в приграничном городе.
Учрежденный в 2000 году спортклуб "Энергия" является странной частной некоммерческой организацией: носит то же название, что и муниципальная спортшкола "Энергия", зарегистрирован по школьному почтовому адресу, эксплуатирует спортивные сооружения и тренеров спортшколы, да и возглавляет их один и тот же человек - Иван Маштаков, в прошлом успешный спортсмен-гребец.
Обе "Энергии" почти неразличимы. Тем не менее спортклуб 20 лет действовал как частное НКО, а спортшкола была и есть бюджетное учреждение.
Складывается впечатление, что спортклуб Маштакова для чего-то имитировал одноименную спортшколу. Даже в турнирных таблицах когда указывали на государственном языке "SK Energia", то не каждый и разберет: "spordiklubi" или "spordikool" имеется в виду?
Согласно спортрегистру, ликвидируемый клуб "Энергия" сейчас еще объединяет любителей бокса (15 взрослых и 11 молодых людей), гребли (17/5) и плавания (5/15). Они используют для тренировок базы и сооружения одноименной спортшколы.
Мимикрия спортклубов
- Эстонский спорт ориентирован на партнерство не с бюджетными учреждениями, а с самостоятельными юридическими лицами, обычно НКО. Муниципальные учреждения не могут запросто войти в спортивные союзы и федерации, поэтому их спортсмены также состоят в спортклубах, чтобы участвовать в чемпионатах.
- Власти Нарвы на стыке столетий решили не переходить на клубную организацию детского спорта, а сохранили муниципальные спортшколы - "Энергия" и "Паэмурру". При них появились мимикрирующие под школы частные спортклубы.
- При нарвской спортшколе "Энергия" погоду делает одноименный спортклуб, слившийся с ней до неразличимости.
- При нарвской спортшколе "Паэмурру" действуют пара спортклубов с оригинальной школьной аббревиатурой "PSK" в наименованиях, но степень их аффилированности все же ниже, чем в "Энергии".
"Энергия" кончается
Спортклуб "Энергия" 6 ноября неожиданно опубликовал извещение о своей ликвидации. На протяжении двух месяцев собираются требования к этому закрывающемуся НКО.
Член правления спортклуба и директор спортшколы "Энергия" Иван Маштаков рассказал "Северному побережью", что в последнее время подумывает отойти от спортивной деятельности, которой отдал порядка сорока лет. "Пора, как мне кажется, передать дело развития спорта в городе молодым", - считает 67-летний руководитель.
Маштаков рассказал, что спортклуб "Энергия" учреждался им совместно с известными тренерами Сергеем Глушко и Валерием Осмокеску (академическая гребля), а позднее присоединились к клубу именитые тренеры Анатолий Козловский (бокс) и Сергей Изотов (плавание).
- Все мы вместе за эти годы помогли воспитать в Нарве участников Олимпийских игр, призеров чемпионатов мира, Европы и нашей страны, среди которых Леонид Гулов, Андрей Шилин, Игорь Кузьмин и многие другие. Главная задача клуба - развитие спорта в Нарве - выполнена, на мой взгляд, с лихвой, - уверен Маштаков.
"Никакой финансовой взаимосвязи"
"Энергия", как и остальные спортклубы Эстонии, получала от спортивных союзов деньги за выступления и успехи молодых спортсменов, но их воспитание шло на базе бюджетной спортшколы и стараниями школьных тренеров. Маштакову не трудно договариваться самому с собой. "Северное побережье" поинтересовалось у совмещающего руководителя - как рассчитывались между собой одноименные организации за тесное сотрудничество?
- У клуба и спортшколы не было и нет никакой финансовой взаимосвязи, - заверил Маштаков.
По его словам, деньги спортивных союзов, а также другие доходы, к примеру, спонсорскую помощь, клуб тратил на спорт. "Клуб был создан и вел свою деятельность всегда с целью дополнительной помощи детям и тренерам спортивной школы", - объяснил олицетворитель двух "Энергий".
- Лично я за все эти годы не получил ни единого раза в клубе ни вознаграждения, ни зарплаты. Нужно также добавить, что за 20 лет работы клуба не было ни одной претензии от спортивных федераций Эстонии по части расходования средств, - добавил Маштаков.
Клуб-монополист
Аффилированный со спортшколой спортклуб "Энергия" - хотел Маштаков того или нет - монопольно управлял "помощью детям и тренерам". Такая ситуация создавала напряжение.
Тренер по плаванию Игорь Прусаков наблюдал, что из тренеров спортшколы "Энергия" с одноименным клубом связаны лишь те, кого определил лично директор. В то же время, как видится Прусакову, для деятельности клуба использовались тренеры и работники школы, ее ресурсы и база.
- Разумеется, я не могу указывать клубу, членом которого не являюсь, чем руководствоваться при ведении деятельности, но я пришел работать в спортивную школу, а не в частный клуб! - эмоционально напоминает Прусаков. - В спортшколе я и мои воспитанники, как и воспитанники других тренеров, заключены в рамки: если ребенок собирается выступать на соревнованиях, то только от лица клуба, которым управляет Иван Маштаков, другого варианта не существует. В течение пяти лет я пытался донести абсурдность этой ситуации до родителей своих учеников, которые привели ребенка все-таки в городскую спортшколу, - высказался Прусаков, намереваясь обратиться с острыми вопросами в Нарвскую горуправу.
Ведающий в горуправе вопросами спорта Дмитрий Вергун в комментарии "Северному побережью" отрицал какую-либо проблему в сосуществовании одноименных спортшколы и спортклуба в одних стенах и в одном лице. Чиновник подчеркнул, что спортклуб "Энергия" является частным юридическим лицом, к которому муниципальная власть не имеет отношения. "Нет такого понятия - клуб при школе", - Вергун отрицает очевидное.
Устные договоренности
Еще один нарвский тренер по плаванию Диана Гвоздева рассказала, что она со своим клубом "New Wave" занимается с детьми четырех-шести лет в малой ванне бассейна спортшколы "Энергия". С семилетнего возраста ее детей забирает себе в ученики спортшкола - и они начинают выступать на соревнованиях от одноименного спортклуба "Энергия".
- Я хотела развиваться, и чтобы мы выступали сами, но мне сказали, что это невозможно и так делать нельзя. С малышами я могу работать в своем клубе, а все остальное - это уже спортивная школа, - рассказала Гвоздева, уточнив, что подобные договоренности с администрацией спортшколы были устными и неформальными.
Клуб "New Wave", готовя маленьких пловцов для спортшколы, тем не менее не получает от нее ни малюсенькой скидки на аренду единственного в Нарве спортивного бассейна. Двум тренерам "New Wave" достается только один бонус - возможность готовить спортсменов-малышей, чтобы с некоторой долей вероятности продолжать тренировать их и в школьном возрасте.
Притом никакой тренерской славы: тренеры Гвоздева и Прусаков формально не имеют отношения к спортклубу "Энергия", под маркой которого юные пловцы из спортшколы завоевывают медали.
Клуб хочет развиваться
Сейчас, когда спортклуб "Энергия" неожиданно отправился на ликвидацию, Диана Гвоздева говорит, что ее НКО "New Wave" готово перехватить знамя, чтобы под ним продолжили выступать юные нарвские пловцы.
Других спортклубов с плавательным направлением в Нарве нет: в одном единственном на весь город плавательном бассейне всем желающим не уместиться - и это само по себе проблема.
- Я готова реализовать свой клуб как спортивный. Главное, чтобы дали на это добро. Много лет я морально готовилась к этому и очень люблю это дело. Впрочем, если нам, тренерам, передали бы спортклуб "Энергия", то это было бы тоже хорошо, ведь тренера больше заинтересованы в развитии спортсменов и в том, чтобы работа кипела. Сами понимаете, когда монополия, тогда качество работы теряется, - отметила Гвоздева.