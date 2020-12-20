Стареющее население побуждает придумывать новые социальные услуги

С 2018 года город участвует в проекте, с помощью которого адаптируют жилье людей с недостатком. За этот период условия проживания улучшили в пятидесяти домах. Основными работами являлись строительство пандусов и адаптация ванных комнат. По словам Нины Алексеевой, спрос на услугу велик и физическая адаптация жилья помогает лучше справляться с жизнью как детям с недостатком, так и пожилым людям.

Поддержка молодежи из группы риска

В последнее время город обращает больше внимания на молодежь 16-26-летнего возраста, которая, по данным госрегистров, не учится и не работает. Для этого Кайре Пылгасте, как организатор работы по конкретному случаю, два раза в год получает списки потенциальных нуждающихся в помощи и связывается с ними, чтобы выяснить, почему они остались в стороне от образования и рынка труда, а также при необходимости протянуть руку помощи.

Присоединение к опорной системе молодежной гарантии является добровольным для самоуправлений; Кохтла-Ярве подключился к возможности помощи молодежи весной 2018 года.

Проблемы, при которых молодежь нуждается в помощи, очень разные: страх снова провалиться и попробовать новые вещи, негативные эмоции со школы, низкая мотивация, малая поддержка со стороны социальной сети, страх перед будущим, проблемы душевного здоровья и зависимости. "Иному молодому человеку нужен просто, так сказать, легкий толчок, чтобы он начал действовать", - сказала Пылгасте.

В поле зрения организатора работы по конкретному случаю находятся в среднем 370 молодых человек - около 13 процентов 16-26-летней молодежи города. "По последнему, октябрьскому мониторингу получилось 300 человек", - сказала Пылгасте.

Когда контактируют с молодежью, то хорошей новостью становится уже то, что многие оказавшиеся в списке молодые люди учатся или работают за границей, то есть действительное количество нуждающихся в помощи меньше, чем указывали первоначальные цифры. В то же время есть примеры, когда учащиеся или работающие за границей парни и девушки нуждались в поддержке для возвращения домой и спрашивали о возможностях дальнейшей работы или учебы. В общем молодые люди и их родители оказываются приятно удивлены, когда к ним проявляют интерес", - подтвердила Пылгасте.

До сих пор оказание помощи молодежи, которая не учится и не работает, было сродни тушению пожара, однако Министерство социальных дел предложило городу Кохтла-Ярве возможность поучаствовать в проекте опорной системы молодежной гарантии, имеющем новую направленность.

- Если раньше мы были сосредоточены только на входящей в список молодежи и на ее устройстве на работу, то в начинающемся 1 марта проекте больший упор будут делать на профилактику и сетевую работу. Например, когда школа подаст нам сигнал, что ученик начинает выбывать, то мы сможем сразу заняться им. И возрастная граница расширится до 29 лет, - пояснила Пылгасте.

Взгляд в будущее

Каких услуг не хватает сейчас в Кохтла-Ярве?

По словам Нины Алексеевой, в большем внимании нуждаются люди с диагнозом "деменция", каковых в городе около 150. Алексеева надеется, что в новом периоде финансирования Евросоюза появится возможность ходатайствовать о деньгах на проект, с помощью которого можно будет предложить уход за дементными людьми, а также давать информацию и консультации их близким.

- В связи со старением населения мы должны подумать также о создании домов услуг, - добавила Алексеева. Например, в Таллинне для пожилых людей запланированы одно- и двух-комнатные съемные квартиры, спроектированные в соответствии с инватребованиями, причем в зданиях есть также помещения общего пользования и опорные услуги.