Стареющее население побуждает придумывать новые социальные услуги

Город Кохтла-Ярве активно участвует в разных проектах, чтобы предложить своим жителям социальные услуги лучшего уровня. Мечтают в том числе развить услуг на дому и превратить ее в услугу домашней опеки с более широкими возможностями.
Город Кохтла-Ярве вместе с другими самоуправлениями Ида-Вирумаа участвует в разработанной Министерством социальных дел программе развития, осуществляемой ТОО "Invicta". Кохтла-Ярве намерен просить пособие для развития услуги на дому в отдельном туре ходатайств, предназначенном для Ида-Вирумаа.
Шаг вперед в деле оказания помощи
Сейчас услуга на дому ограничивается в основном тем, что клиентам доставляют на дом продукты и лекарства или помогают им с ведением дел. "Наша цель - добавить физическую сторону: чтобы за человеком ухаживали на дому физически, например, если надо поменять подгузник или покормить", - объяснила главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по социальной работе Кирке Кюбарсепп.
План Кохтла-Ярве шагает в ногу с общим направлением социальной политики, в соответствии с которым человек мог бы как можно дольше проживать у себя дома и не переезжать в попечительский дом, если он того не желает. Клиентами услуги на дому являются как старики, так и люди с особыми потребностями, а также временно нуждающиеся в помощи. Например, после операции на тазобедренном суставе человек не может самостоятельно справляться со многими делами.
После наполнения услуги на дому новым содержанием необходимо будет обучить имеющихся работников и нанять новых, отметила Кюбарсепп.
Город Кохтла-Ярве активно участвует также в других проектах социальной сферы, входя в число тех самоуправлений, которые готовы опробовать какие-то новые подходы.
- У нас в социальной сфере действует очень хорошая команда, в которую входят люди, желающие делать свою работу и видящие в ней перспективу, - объяснила помощник мэра Кохтла-Ярве Нина Алексеева.
Например, Кохтла-Ярве в течение года участвует в пилотном проекте Департамента социального страхования, в ходе которого испытывают новый подход к оказанию помощи людям с особыми психическими потребностями. Для каждого нуждающегося в помощи составляют персональный пакет действий. В Кохтла-Ярве персональные опору и услуги предлагают 40 людям, поддерживая их самостоятельное проживание и улучшение качества жизни.
При оказании помощи к человеку с особыми психическими потребностями и к его близким подходят целостно. "В случае каждого нуждающегося в помощи и его семьи помощь разная", - пояснила координатор проекта со стороны Кохтла-Ярвеского горуправления Кайре Пылгасте.
Каждый участник получает свое контактное лицо, которое при необходимости устраивает встречи с другими специалистами: например, с психологом, терапевтом деятельности или физиотерапевтом. Внимание обращают не только на здоровье, но и на умение справляться с повседневной жизнью, социальные и семейные отношения, насыщение досуга и - в зависимости от способностей человека - на учебу или работу.
- В то же время поддержку оказывают и близким участников проекта, предлагая семье, например, психологическое консультирование, психотерапию или консультирование на основании опыта, - сказала Пылгасте. По ее словам, партнерами горуправления являются шесть предлагающих услуги, и их число может вырасти.
По словам Пылгасте, проект продлится еще год. "Более далекая цель - сформировать действующую сеть сотрудничества с разными оказывающими услугу. То есть если человек придет со своей проблемой к городскому организатору работы по конкретному случаю, то они сообща оценят его потребности в помощи и решат, какой оказывающий услуги наиболее всего подходит человеку.
С 2018 года город участвует в проекте, с помощью которого адаптируют жилье людей с недостатком. За этот период условия проживания улучшили в пятидесяти домах. Основными работами являлись строительство пандусов и адаптация ванных комнат. По словам Нины Алексеевой, спрос на услугу велик и физическая адаптация жилья помогает лучше справляться с жизнью как детям с недостатком, так и пожилым людям.
Поддержка молодежи из группы риска
В последнее время город обращает больше внимания на молодежь 16-26-летнего возраста, которая, по данным госрегистров, не учится и не работает. Для этого Кайре Пылгасте, как организатор работы по конкретному случаю, два раза в год получает списки потенциальных нуждающихся в помощи и связывается с ними, чтобы выяснить, почему они остались в стороне от образования и рынка труда, а также при необходимости протянуть руку помощи.
Присоединение к опорной системе молодежной гарантии является добровольным для самоуправлений; Кохтла-Ярве подключился к возможности помощи молодежи весной 2018 года.
Проблемы, при которых молодежь нуждается в помощи, очень разные: страх снова провалиться и попробовать новые вещи, негативные эмоции со школы, низкая мотивация, малая поддержка со стороны социальной сети, страх перед будущим, проблемы душевного здоровья и зависимости. "Иному молодому человеку нужен просто, так сказать, легкий толчок, чтобы он начал действовать", - сказала Пылгасте.
В поле зрения организатора работы по конкретному случаю находятся в среднем 370 молодых человек - около 13 процентов 16-26-летней молодежи города. "По последнему, октябрьскому мониторингу получилось 300 человек", - сказала Пылгасте.
Когда контактируют с молодежью, то хорошей новостью становится уже то, что многие оказавшиеся в списке молодые люди учатся или работают за границей, то есть действительное количество нуждающихся в помощи меньше, чем указывали первоначальные цифры. В то же время есть примеры, когда учащиеся или работающие за границей парни и девушки нуждались в поддержке для возвращения домой и спрашивали о возможностях дальнейшей работы или учебы. В общем молодые люди и их родители оказываются приятно удивлены, когда к ним проявляют интерес", - подтвердила Пылгасте.
До сих пор оказание помощи молодежи, которая не учится и не работает, было сродни тушению пожара, однако Министерство социальных дел предложило городу Кохтла-Ярве возможность поучаствовать в проекте опорной системы молодежной гарантии, имеющем новую направленность.
- Если раньше мы были сосредоточены только на входящей в список молодежи и на ее устройстве на работу, то в начинающемся 1 марта проекте больший упор будут делать на профилактику и сетевую работу. Например, когда школа подаст нам сигнал, что ученик начинает выбывать, то мы сможем сразу заняться им. И возрастная граница расширится до 29 лет, - пояснила Пылгасте.
Взгляд в будущее
Каких услуг не хватает сейчас в Кохтла-Ярве?
По словам Нины Алексеевой, в большем внимании нуждаются люди с диагнозом "деменция", каковых в городе около 150. Алексеева надеется, что в новом периоде финансирования Евросоюза появится возможность ходатайствовать о деньгах на проект, с помощью которого можно будет предложить уход за дементными людьми, а также давать информацию и консультации их близким.
- В связи со старением населения мы должны подумать также о создании домов услуг, - добавила Алексеева. Например, в Таллинне для пожилых людей запланированы одно- и двух-комнатные съемные квартиры, спроектированные в соответствии с инватребованиями, причем в зданиях есть также помещения общего пользования и опорные услуги.
По оценке Алексеевой, дом услуг нужен и молодежи, вступающей в самостоятельную жизнь после замещающего дома. Или людям с особыми психическими потребностями, которые вступают в брак, создают семьи и нуждаются в опоре, чтобы самостоятельно воспитывать детей и справляться со своей жизнью.