"Завоевания" Хенрика Норманна в Алутагузе

- Если вы хотите побывать в Эстонии в каком-нибудь месте, расположенном дальше некуда, - поезжайте в Васкнарву, - рекомендует команда передачи.

- Со своими выступлениями и по работе в театре я побывал во многих культурных центрах Эстонии, но в Васкнарву прежде не попадал. Эта расположенная на эстонско-российской границе деревня стала своего рода впечатлением, - сказал Хенрик Норманн.

Обещал вернуться в качестве президента

В Каукси известный пародист президентов дал обещание, что когда пляжное здание будет построено, он поможет на его открытии перерезать ленточку - в качестве главы государства. Поди знай - может, Норманн угостит и лучшими в мире грибными котлетами, которые научился готовить под руководством хозяйки Кауксиского дома отдыха Пирет Талисту.

- В Музее Ийзакуского прихода я научился плести полуверниковский шнур, там мы получили представление о жизни автора песни "Ema süda" ("Сердце матери") Роберта Теодора Хансена. Посещая музеи, в которых люди знают о местном житье-бытье, ты начинаешь посмотреть на этот край другим взглядом, нежели если просто придешь сюда самостоятельно, - отметил Норманн.

А самостоятельно он снова приехал бы в отель мызы Мяэтагузе. "Такой оазис посреди лесов стал большим сюрпризом. Прекрасные ужин и хозяйка, а также спа, где не слишком многолюдно. Обычно ты идешь в спа отдохнуть с семьей и будто в зоопарк попадаешь: не вода там бурлит, а люди. В Мяэтагузе же спокойно".

Из одной передачи получились три

Режиссер серии "Reisile minuga" Тийна Парк поблагодарила Ида-Вируский туристический кластер, оказавший большую помощь в планировании снятых в Ида-Вирумаа передач. Поначалу она собиралась сделать передачу только о Силламяэ.

- Так как сотрудничество сложилось, то Тийна Парк попросила у нас еще идей, где можно было бы поснимать. Мы предложили крупные регионы - страну коричневого золота и Алутагузе, - чтобы наш уезд получил максимальную пользу, - сказал руководитель маркетинговых проектов Ида-Вируского туристического кластера Меэлис Кууск.

Он добавил, что поскольку Алутагузеский национальный парк - самый молодой в Эстонии, то многие еще не открыли его для себя. "Если, например, в случае Матсалуского национального парка люди знают, чего ждать, то Алутагузеский известен меньше. В то же время тут много нетронутой природы, и в период изоляции этот заповедник - одно из мест, которое можно посещать, не встречаясь с другими людьми: вместо дистанции 2+2 метра тут получится соблюдать дистанцию 2+2 километра", - пошутил Кууск.