Взгляд в будущее Ида-Вирумаа

На самом деле не все шло так хорошо, как думали в то время. Основной экономический сектор уезда, сланцевая промышленность, пострадал от климатической политики сильнее, чем ожидалось. Новых предприятий на смену пришло меньше, чем ожидалось. Туризм и логистика пострадали из-за охлаждения отношений между Евросоюзом и Россией. Безработица выросла еще больше. Население за восемь лет уменьшилось почти на 25000 человек, что равно общему количеству жителей Силламяэ и Йыхви.

В то же время в Ида-Вирумаа есть много предприимчивых людей, которые, несмотря на всевозможные неудачи, стараются придать здешней жизни новый импульс и по-прежнему высоко держат флаг оптимизма. Многое из того, что было задумано восемь лет назад, теперь существует - будь то, к примеру, Силламяэский морской променад, йыхвиская музыкальная площадка, Кохтла-Ярвеский спортивный центр или новые государственные гимназии. Но, конечно, есть основание желать большего и быстрее.

В нынешнем издании журнала "Ида-Вирумаа завтра" мы бросаем взгляд на то, что может ожидать уезд в ближайшие десять лет. Помогают в этом мнения нескольких знатоков в своей области. Мы также рассказываем о нынешних победителях предпринимательского конкурса "Entrepreneurship Awards 2020" в Ида-Вирумаа.

Преуспевание Ида-Вирумаа в ближайшее десятилетие во многом будет определяться тем, насколько хорошо и разумно сможем использовать фонд справедливого перехода, сопровождающий климатическую политику Европейского союза. До сих пор уезд проигрывает в этом процессе, теперь должно быть право и возможность собирать плоды.

Или, как точно сказал Харди Мурула в своей статье-мнении, опубликованной в этом журнале, "зеленый поворот" и справедливый переход не должны обернуться для Ида-Вирумаа провалом.