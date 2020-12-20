Маре Роозилехт: Ида-Вирумаа - край умных людей

Директор Вирумааского колледжа TalTech МАРЕ РООЗИЛЕХТ утверждает, что Ида-Вирумаа как промышленный регион нуждается в изобретателях и ученых, а основу успешного будущего региона составят сильное эстоноязычное образование, наука и инновации.
Будущее Ида-Вирумаа как уезда с богатыми промышленными традициями зависит от мудрого выбора, который необходимо сделать здесь и сейчас. Ответственность за принятие решений должны нести мы, жители Ида-Вирумаа.
В 2021 году надо действовать разумно как при планировании деятельности фонда справедливого перехода, так и на местных выборах. Каждый житель уезда должен посмотреться в зеркало, оставить личные интересы и страхи на заднем плане и сделать выбор, который принесет пользу людям и экономике уезда. Основа будущего - эстоноязычное образование, наука и инновации.
Право на образование на эстонском языке
В стратегии развития Ида-Вирумаа обозначена цель, что с 2030 года в уезде будут предлагать комплексное образование, гарантирующее учащимся знание трех языков, цифровые компетенции, предприимчивое отношение к жизни, а также наш регион станет привлекательным местом для получения высшего образования, в том числе для молодежи из-за пределов уезда.
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- Ида-Вирумаа должен стать привлекательным местом для получения высшего образования, и не только для местной молодежи.
- Ида-Вирумаа мог бы стать основоположником роста интереса к технологиям у молодежи в Эстонии.
- Пора объединить существующий в регионе образовательный потенциал и привнести в него компетентность эстонских и зарубежных университетов.
Для достижения поставленных целей осталось менее десяти лет. Это очень короткий срок, учитывая, что в течение предыдущих 30 лет не смогли гарантировать всем учащимся уезда их основное право - образование на эстонском языке.
К счастью, становится все больше людей, кто смело высказывается на эту тему. Прозвучавший в газете "Postimees" от 4 декабря призыв Сигне Киви "Эстоноязычное образование для всех" я прокомментирую словами русского поэта Михаила Лермонтова: "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…".
Приоритетом Ида-Вирумаа должно быть единое образование на эстонском языке от детского сада до высшего учебного заведения. Каждый из нас должен это понимать, требовать и подавать пример. Люди, для которых эстонский язык является родным языком, могли бы при каждой возможности использовать при общении государственный язык, создавая тем самым доброжелательную и мотивирующую языковую среду.
Для людей, чей родной язык не эстонский, могло бы быть вызовом при каждой возможности использовать свои знания, полученные в школе или на языковых курсах. Вирумааское общество эстонского образования, "Keelepööre", "Hariduskopter" (образовательный кластер), Союз учителей эстонского языка как второго языка были созданы именно для поддержки эстоноязычного образования и педагогов, преподающих на эстонском языке.
Инженеры создают будущее
Ида-Вирумаа как промышленный регион нуждается в изобретателях и ученых. Во всем мире большая проблема с молодым поколением инженеров, поскольку эта сфера непривлекательна для молодежи.
В статье Ренно Вейнтала "Инженеры делают Эстонию умной", опубликованной в "Postimees" от 1 декабря, высказана идея инженерной академии, одной из целей которой является повышение интереса молодежи к технологиям в Эстонии. Наш уезд мог бы и в этом стать основоположником. В сотрудничестве с предприятиями и профессиональными объединениями надо более активно мотивировать молодежь к обучению по специальностям будущего (читай: техническим специальностям), а также в качестве активного партнера участвовать в инженерной академии.
Все уровни образования играют важную роль в поддержании технического и научного интереса. Если в детских садах и начальной школе интерес к технике и технологии как-то проявляется, то в гимназии он уже угасает. Математику, химию и физику молодые люди считают самыми ужасными предметами, хотя именно естественные науки помогают составить целостную картину мира.
Это дисциплины, изучающие и объясняющие закономерности, на которых основано функционирование как живой, так и неживой природы. Но где те учителя естественных предметов, которые заставили бы глаза наших молодых людей сиять и пробудили бы в них интерес к законам природы? В этой сфере региональные колледжи могли бы подставить плечо и заняться обучением преподавателей.
Научно-исследовательские группы закладывают фундамент развития науки и технологии
Общество ожидает от ученых, что они сумеют предугадывать, что ждет экономику, промышленность и Ида-Вирумаа в будущем. Пора объединить существующий в регионе образовательный потенциал и привнести в него компетентность эстонских и зарубежных университетов.
Вирумааский колледж, включая Центр компетенции по горючему сланцу, имеет возможность участвовать в исследованиях и разработках в области как горючего сланца, так и прикладной химии. Кроме того, необходимо расширить научную работу в других сферах, важных для решения встающих перед уездом задач. В ближайшие годы основное внимание будет уделяться повышению ценности жидкого топлива, использованию сланцевых технологий в экономике замкнутого цикла, развитию водородных технологий, применению технологий улавливания углерода, анализу большого массива данных и т.д.
Необходимо расширить научно-исследовательский потенциал прежде всего на базе существующих высших учебных заведений, а также создать (прикладные) профессорские должности. Наличие научно-исследовательских групп позволит разработать важные для развития уезда специальности на уровне магистратуры и докторантуры, обеспечить наличие необходимых для этого знаний в уезде, а также увеличить потенциал заявок на финансирование исследований.
Рабочим местам будущего нужны умные работники
Шумиха вокруг сланцевой промышленности обеспокоила жителей уезда и затмила мнения экспертов в этой области. Для ускорения развития Ида-Вирумаа были разработаны меры и действия, которые поддержат экономику в переходный период.
В ближайшем будущем альтернативы сланцевой промышленности нет, но уезд получит возможность развивать новые отрасли промышленности и наращивать (малое) предпринимательство. Разрабатывается план по привлечению новых предприятий в Ида-Вирумаа. Новые рабочие места нуждаются в умных работниках. Поскольку численность населения уезда сокращается, необходимо подумать о том, как привлечь в регион людей из-за пределов уезда, улучшить условия жизни и разнообразить возможности досуга.
Необходимо вложиться в переобучение имеющихся людей. Уездные высшие и профессиональные учебные заведения должны быть готовы предложить специальности и гибкие формы обучения. Растет спрос на (производственные) магистерские программы, в том числе годичные. У каждого жителя уезда, независимо от возраста, должна иметься возможность получить образование исходя из интересов, способностей и распорядка жизни.
Только разумно действуя, мы сможем достичь ключевой цели Ида-Вирумаа - остановить отток населения и увеличить его приток.