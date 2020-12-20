Маре Роозилехт: Ида-Вирумаа - край умных людей

Будущее Ида-Вирумаа как уезда с богатыми промышленными традициями зависит от мудрого выбора, который необходимо сделать здесь и сейчас. Ответственность за принятие решений должны нести мы, жители Ида-Вирумаа.

В 2021 году надо действовать разумно как при планировании деятельности фонда справедливого перехода, так и на местных выборах. Каждый житель уезда должен посмотреться в зеркало, оставить личные интересы и страхи на заднем плане и сделать выбор, который принесет пользу людям и экономике уезда. Основа будущего - эстоноязычное образование, наука и инновации.

Право на образование на эстонском языке

В стратегии развития Ида-Вирумаа обозначена цель, что с 2030 года в уезде будут предлагать комплексное образование, гарантирующее учащимся знание трех языков, цифровые компетенции, предприимчивое отношение к жизни, а также наш регион станет привлекательным местом для получения высшего образования, в том числе для молодежи из-за пределов уезда.

Маре Роозилехт. ФОТО: Virumaa kolledž 3 МЫСЛИ Ида-Вирумаа должен стать привлекательным местом для получения высшего образования, и не только для местной молодежи.

Ида-Вирумаа мог бы стать основоположником роста интереса к технологиям у молодежи в Эстонии.

Пора объединить существующий в регионе образовательный потенциал и привнести в него компетентность эстонских и зарубежных университетов.

Для достижения поставленных целей осталось менее десяти лет. Это очень короткий срок, учитывая, что в течение предыдущих 30 лет не смогли гарантировать всем учащимся уезда их основное право - образование на эстонском языке.

К счастью, становится все больше людей, кто смело высказывается на эту тему. Прозвучавший в газете "Postimees" от 4 декабря призыв Сигне Киви "Эстоноязычное образование для всех" я прокомментирую словами русского поэта Михаила Лермонтова: "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…".

Приоритетом Ида-Вирумаа должно быть единое образование на эстонском языке от детского сада до высшего учебного заведения. Каждый из нас должен это понимать, требовать и подавать пример. Люди, для которых эстонский язык является родным языком, могли бы при каждой возможности использовать при общении государственный язык, создавая тем самым доброжелательную и мотивирующую языковую среду.

Для людей, чей родной язык не эстонский, могло бы быть вызовом при каждой возможности использовать свои знания, полученные в школе или на языковых курсах. Вирумааское общество эстонского образования, "Keelepööre", "Hariduskopter" (образовательный кластер), Союз учителей эстонского языка как второго языка были созданы именно для поддержки эстоноязычного образования и педагогов, преподающих на эстонском языке.

Инженеры создают будущее

Ида-Вирумаа как промышленный регион нуждается в изобретателях и ученых. Во всем мире большая проблема с молодым поколением инженеров, поскольку эта сфера непривлекательна для молодежи.