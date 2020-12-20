Харди Мурула: справедливый переход не должен обернуться провалом

Цель зеленого поворота заключается все же в спасении человечества, а не уезда в узком смысле. Нам очень важны наши люди - чтобы их благосостояние сохранилось, чтобы новые хорошие рабочие места дали им причину остаться в уезде.

В Эстонии часто смешивают производство масла из сланца и производство электроэнергии, хотя на самом деле это совершенно разные вещи. Да, использование ископаемых видов топлива для производства электроэнергии, что сопровождается наибольшими выбросами парниковых газов, идет на убыль, однако производство жидких топлив из сланца должно послужить нам еще не один десяток лет.

До тех пор пока все мы заправляем свои машины на заправках ископаемым топливом, нам совершенно нет смысла клеймить наше отечественное производство жидких топлив. Мы будем использовать его до тех пор, пока мы пользуемся всеми теми товарами, которые перевозятся на контейнеровозах и других судах, использующих сланцевое масло.

Естественно, что если мир движется к климатической нейтральности, то и в водном транспорте использование ископаемых топлив постепенно сократится. Однако несправедливо пытаться преждевременно закрыть наше производство масел быстрее остальных стран мира. В настоящее время мы не можем утверждать, что в других странах, будь то Саудовская Аравия, Нигерия или Россия, жидкие топлива производятся более экологичным способом, чем наше собственное сланцевое масло.

Сам зеленый поворот требует электроэнергии и полезных ископаемых

Частью зеленой сделки является соглашение, что в будущем электроэнергия должна заменить использование ископаемых видов топлива. Это значит, что в будущем потребуется еще больше электроэнергии, чем прежде. В Ида-Вирумаа тоже происходит переход к тем секторам промышленности, которым в подавляющем большинстве для работы необходима электроэнергия.

Доля использования и энергии ветра, и энергии солнца в Эстонии растет. Но в то же время сохраняется потребность в электрических мощностях в ситуациях, когда ни солнца, ни ветра нет. Для этого в ближайшие десятилетия по-прежнему будет нужна Аувереская электростанция. Неважно, применим ли мы технологию улавливания углерода, с которой связаны свои проблемы, или увеличим долю биомассы с целью последовательного сокращения выбросов до нуля - без этой электростанции осуществить зеленый поворот будет невозможно.

Зеленый поворот потребует неизмеримого количества минеральных ресурсов, в первую очередь металлов. Наивно полагать, что их будут добывать и обогащать где-то вдали от нас, а мы будем лишь пользоваться готовой продукцией.

Утверждается, что для осуществления зеленого поворота человечеству в течение ближайших 30 лет потребуется, к примеру, больше меди, чем оно использовало за всю свою историю.