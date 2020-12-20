Харди Мурула: справедливый переход не должен обернуться провалом

Координатор программы справедливого перехода Ида-Вирумааского союза самоуправлений ХАРДИ МУРУЛА 10 декабря в зале Рийгикогу рассказал о том, как действовать так, чтобы сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу не сопровождалось спадом благосостояния и экономики Ида-Вирумаа.
Эстония является, так сказать, чемпионом Европы по сокращению эмиссии парниковых газов. По сравнению с 1990 годом объемы выбросов у нас снизились больше, чем в любом другом государстве Европы. Это произошло благодаря сокращению производства электроэнергии из сланца. Этого сокращения мы не должны стыдиться.
Давайте сделаем паузу для размышлений
Но призыв Ида-Вирумаа заключается в следующем: может быть, теперь нам нужно сделать передышку и спокойно составить план, а не поднимать планку все выше и выше и постоянно пребывать в напряжении, задаваясь вопросом, сумеем ли мы взять следующие высоты.
У монеты есть и обратная сторона. Одновременно с уменьшением объемов выбросов парниковых газов значительно сократилась численность населения Ида-Вирумаа, а также наше относительное благосостояние. Доля Ида-Вируского уезда в создании богатства Эстонии сократилась, а ВВП на душу населения непрерывно снижается. В процессе сдерживания изменения климата мы являемся потерпевшей стороной.
3 МЫСЛИ
- В процессе сдерживания изменения климата Ида-Вирумаа является потерпевшей стороной.
- Для зеленого поворота требуются как электроэнергия, так и минеральные ресурсы.
- Из-за сокращения выбросов парниковых газов не должны пострадать благосостояние и экономика Ида-Вирумаа.
Мы не можем продолжать таким образом, чтобы численность населения у нас неуклонно падала в опережающем темпе.
В сланцевом секторе находятся самые высокооплачиваемые рабочие места в Ида-Вирумаа, самая большая добавленная стоимость. Его состояние сильно влияет и на другие местные сферы экономики: обслуживание, торговлю и прочее. Если сланцевой промышленности придется свернуться еще больше, возникнет эффект домино, который очень трудно предотвратить. Образно говоря, нам придется постоянно трудиться в пиджаке на три-четыре размера больше или на ходу укорачивать у него рукава.
Благосостояние людей не должно пострадать
Мы надеемся, что переход действительно произойдет таким образом, что наши жители останутся в уезде, доля Ида-Вирумаа в увеличении национального богатства Эстонии, скорее, увеличится, а наши зарплаты и доходы наших самоуправлений вырастут. В противном случае это будет не переход, а очевидный провал.
Переход должен происходить на основании конкретно составленной программы, чтобы нам не приходилось каждый год заниматься антикризисным управлением. Если снижение числа жителей Ида-Вирумаа не замедлится, нам будет не с кем воплощать в жизнь программу справедливого перехода.
В энергетическом секторе процессы весьма растянуты во времени. Инвестиции большие, планировать нужно на десятилетия вперед. В этой отрасли возможно многое остановить в одночасье, как случилось в мае 2019 года из-за стремительного роста цены квоты на выбросы CO2, однако на преобразования или замещение чего-либо требуются годы.
Поэтому справедливый переход нельзя осуществлять с такой позиции: сперва покончим с тем, что уже имеется и работает, а затем посмотрим, что будет дальше. Велика вероятность, что это не принесет ничего, кроме больших проблем.
Цель зеленого поворота заключается все же в спасении человечества, а не уезда в узком смысле. Нам очень важны наши люди - чтобы их благосостояние сохранилось, чтобы новые хорошие рабочие места дали им причину остаться в уезде.
В Эстонии часто смешивают производство масла из сланца и производство электроэнергии, хотя на самом деле это совершенно разные вещи. Да, использование ископаемых видов топлива для производства электроэнергии, что сопровождается наибольшими выбросами парниковых газов, идет на убыль, однако производство жидких топлив из сланца должно послужить нам еще не один десяток лет.
До тех пор пока все мы заправляем свои машины на заправках ископаемым топливом, нам совершенно нет смысла клеймить наше отечественное производство жидких топлив. Мы будем использовать его до тех пор, пока мы пользуемся всеми теми товарами, которые перевозятся на контейнеровозах и других судах, использующих сланцевое масло.
Естественно, что если мир движется к климатической нейтральности, то и в водном транспорте использование ископаемых топлив постепенно сократится. Однако несправедливо пытаться преждевременно закрыть наше производство масел быстрее остальных стран мира. В настоящее время мы не можем утверждать, что в других странах, будь то Саудовская Аравия, Нигерия или Россия, жидкие топлива производятся более экологичным способом, чем наше собственное сланцевое масло.
Сам зеленый поворот требует электроэнергии и полезных ископаемых
Частью зеленой сделки является соглашение, что в будущем электроэнергия должна заменить использование ископаемых видов топлива. Это значит, что в будущем потребуется еще больше электроэнергии, чем прежде. В Ида-Вирумаа тоже происходит переход к тем секторам промышленности, которым в подавляющем большинстве для работы необходима электроэнергия.
Доля использования и энергии ветра, и энергии солнца в Эстонии растет. Но в то же время сохраняется потребность в электрических мощностях в ситуациях, когда ни солнца, ни ветра нет. Для этого в ближайшие десятилетия по-прежнему будет нужна Аувереская электростанция. Неважно, применим ли мы технологию улавливания углерода, с которой связаны свои проблемы, или увеличим долю биомассы с целью последовательного сокращения выбросов до нуля - без этой электростанции осуществить зеленый поворот будет невозможно.
Зеленый поворот потребует неизмеримого количества минеральных ресурсов, в первую очередь металлов. Наивно полагать, что их будут добывать и обогащать где-то вдали от нас, а мы будем лишь пользоваться готовой продукцией.
Утверждается, что для осуществления зеленого поворота человечеству в течение ближайших 30 лет потребуется, к примеру, больше меди, чем оно использовало за всю свою историю.
Большая часть известных залежей полезных ископаемых в Эстонии находится в Вирумаа. К сожалению, их системным изучением не занимались уже десятки лет. В последние годы эта необходимая работа возобновлена по инициативе Эстонской геологической службы, однако опять-таки пройдет много времени, прежде чем она даст результаты.
Если у нас через 20 лет будут иметься как знания, так и общественный договор об использовании того или иного полезного ископаемого, то нам потребуется также местная компетенция. Это не только шахтеры, но и вузы и инженерное сообщество в целом. Поэтому важно, чтобы имеющаяся в Ида-Вирумаа уникальная компетенция в области добычи полезных ископаемых не была утрачена. Если мы искусственно ограничим использование сланца, то довольно быстро лишимся и тех людей, которые умеют добывать полезные ископаемые.
Деньги справедливого перехода использовать по назначению
По вопросу использования денег фонда справедливого перехода Ида-Вирумааский союз самоуправлений имеет особое мнение и не согласен с предложением, которое правительство республики недавно представило Европейской комиссии. Мы считаем, что 90 процентов от 340 миллионов евро из этого фонда следует направить именно на развитие предпринимательства, в том числе на научные исследования и разработки. На развитие жизненной среды остается десять процентов. В таком случае эти деньги будут использованы по назначению.
Кроме того, следует обеспечить ида-вируский региональный кредит, который поможет развивать предпринимательство. Дотация - это одно дело, региональная кредитоспособность - другое, и здесь сейчас имеется провал рынка.
При использовании дотаций мы должны проявлять смекалку и гибкость.
В Эстонии также возможно ввести внутри страны региональные льготы по налогам на рабочую силу, которые поспособствуют развитию предпринимательства.
Необходимо предотвратить ситуацию, когда из-за сокращения выбросов парниковых газов могут пострадать наше благосостояние и экономика.