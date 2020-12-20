Иван Сергеев: зеленый поворот - это метаморфоза экономики

Координатор процесса справедливого перехода в Министерстве финансов ИВАН СЕРГЕЕВ считает, что Ида-Вирумаа стоит воспринимать зеленый поворот как возможность вернуться в авангард экономики Эстонии.
В настоящее время Ида-Вирумаа сталкивается с несколькими проблемами, как краткосрочными, так и долгосрочными.
Только что вступившие в силу новые ограничения, призванные замедлить распространение коронавируса, окажут сильное влияние на предпринимателей нашего региона. К счастью, вакцина была разработана, и в ближайшем будущем есть надежда, что мы победим вирус, если будем вести себя ответственно.
Однако некоторые проблемы сохраняются дольше и также требуют нашего внимания. Таковы, например, устойчивые изменения в экономике Ида-Вирумаа.
Почему?
Лидеры всех стран Евросоюза единогласно решили добиться климатической нейтральности к 2050 году. Целевой год 2050 не устанавливается произвольно, а вытекает из подписанного 189 странами в 2016 году Парижского соглашения, которое является дальнейшим развитием предыдущих долгосрочных процессов.
3 МЫСЛИ
- Все мы являемся обитателями космического корабля под названием Земля, и нам некуда бежать (на данный момент), поэтому на нас также лежит коллегиальная ответственность за его сохранение.
- Зеленый поворот - это не просто "закрытие" чего-то, это масштабное перенаправление ресурсов, метаморфоза и обновление экономики с целью нахождения новых перспективных (предпринимательских) возможностей.
- Мы должны начать рассматривать справедливый переход не как компенсацию, а как инвестицию.
Парижское соглашение не устанавливает конкретный год для достижения климатической нейтральности, но определяет более широкую цель - приостановить глобальное потепление максимум на два градуса к концу этого века. Это позволило бы нам существовать в мире с более или менее разумными условиями в будущем. Исходя из этой цели, страны устанавливают крайние сроки для достижения климатической нейтральности. Китай, например, установил для этого 2060 год, а многие другие страны, такие как Япония, Южная Корея и Европейский союз, коллегиально установили 2050 год.
Зеленый поворот - это не просто климатическая политика Европейского союза или проект отдельных заинтересованных сторон, это поистине глобальный процесс, который продолжается уже много лет и первым шагом которого в Эстонии считается присоединение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 1994 году. В конце концов, все мы являемся обитателями космического корабля под названием Земля, и нам некуда бежать (на данный момент), поэтому на нас также лежит коллегиальная ответственность за его сохранение.
Что означает климатическая нейтральность в контексте Эстонии? Из анализа возможностей повышения климатических амбиций Эстонии, подготовленного по заказу Государственной канцелярии в 2019 году, явствует, что если в 2017 году выбросы нетто парниковых газов в Эстонии составляли около 19 миллионов тонн в год, то достижение климатической нейтральности означает, что в 2050 году мы можем позволить себе выбрасывать в воздух максимум 2,25 миллиона тонн парниковых газов в год.
Конечно, такое сокращение примерно в 8,5 раза не может быть простым.
Переход
Наше существующее энергопотребление основано на энергии ископаемого топлива. Поскольку сжигание этих видов топлива обуславливает большую часть выбросов парниковых газов, климатическая нейтральность предполагает, что в 2050 году использование ископаемых видов топлива для производства энергии будет практически нулевым.
Что означает климатическая нейтральность?
Климатическая нейтральность означает ситуацию, когда объем парниковых газов, выбрасываемых человечеством, находится на том же уровне, что и способность природы или технологии их улавливать. Достижение климатической нейтральности должно остановить рост антропогенных парниковых газов в атмосфере.
Напомню, что парниковые газы были взяты в качестве измерителя, потому что они пропускают солнечную радиацию в атмосферу, а не наружу: в результате этого планета потихоньку нагревается, изменяя ход нашей цивилизации почти незаметно, но неуклонно. Все парниковые газы пересчитываются в эквивалент CO2, вот почему борьбу с изменением климата в основном увязывают с сокращением выбросов CO2.
Зеленый поворот - это экономическое изменение, при котором экономика с интенсивным выбросом CO2 заменяется экономикой с низким выбросом CO2 на пути к климатической нейтральности.
Путь к климатической нейтральности не везде одинаков. Учитывая, что по состоянию на 2018 год более половины общих выбросов в Эстонии было произведено в одном регионе - Ида-Вирумаа - и большая часть этих выбросов приходится на наш энергетический сектор, то, разумеется, Ида-Вирумаа является регионом, наиболее подверженным влиянию процесса достижения климатической нейтральности.
Чтобы поддержать экономику, людей и окружающую среду в регионах, которым предстоит столкнуться со значительными социально-экономическими проблемами в достижении климатических целей, Европейский союз учредил т.н. фонд справедливого перехода. Эстония получит из этого фонда около 340 миллионов евро. Конечно, объем поддержки невелик по сравнению с предстоящими задачами, но все же достаточный для начала. Фактически, по сравнению с другими европейскими странами, Эстония получает больше всего денег в расчете на душу населения.
На сегодняшний день также определено первоначальное предложение о распределении 340 миллионов. Согласно решению правительства республики от 3 декабря, львиная доля - 73% от общей суммы фонда, или 248 миллионов евро, - предназначена для диверсификации бизнеса и интеллектуального развития, в том числе 40 миллионов евро на повышение наукоемкости бизнеса, 20 миллионов на вспомогательную деятельность, 15 миллионов на поддержку малого предпринимательства и 143 миллиона евро на промышленные инвестиции. К этому предполагают добавить необходимую поддержку для подготовки рабочей силы к переходу с одной работы на другую и для переподготовки сотрудников.
Второе направление фонда справедливого перехода предусматривает меры по улучшению жизненной среды и социальной вовлеченности, на которые выделят 27% средств фонда. Результаты опроса общественного мнения, проведенного в Ида-Вирумаа летом, и результаты общественных обсуждений показывают, что у идавирусцев большие ожидания в части чистой и современной жизненной среды. Поэтому планируется потратить более 92 миллионов евро на улучшение природной и жизненной среды и социальной сплоченности, в том числе 10 миллионов на решение экологических проблем, связанных с добычей полезных ископаемых, 22 миллиона на поддержку региональных инициатив, 43 миллиона на повышение социальной сплоченности, 12 миллионов на отказ от использования сланца для нужд централизованного теплоснабжения. Также предусмотрено 5 миллионов евро на развитие социальных услуг и услуг здравоохранения в поддержку социальных изменений, сопровождающих переходный период.
Составленный проект предложения о распределении средств фонда является отправной точкой для начала переговоров с Европейской комиссией. Даже если в процессе станет ясно, что нам потребуется привлечь к процессу перехода соседние регионы, основное внимание при распределении поддержек фонда справедливого перехода по-прежнему будет уделяться Ида-Вирумаа как региону, наиболее пострадавшему от перехода.
Итак…
Глядя на историю мира, мы видим, что постановка любой новой цели означает перенаправление существующих ресурсов - капитала, рабочей силы, умственной силы - на достижение новой цели. Мы уже наблюдаем это, когда более крупные инвестиционные банки, такие как "BlackRock" в США и другие, сознательно и открыто направляют свои инвестиции в секторы, не связанные с ископаемым топливом. Таким образом, зеленый поворот - это не просто "закрытие" чего-то, это масштабное перенаправление ресурсов, метаморфоза и обновление экономики с целью нахождения новых перспективных (предпринимательских) возможностей.
В конечном итоге не только Ида-Вирумаа, но и вся Эстония должна достичь климатической нейтральности, а это означает, что после нашего справедливого перехода тот же путь предстоит пройти также всем остальным регионам Эстонии.
Поэтому мы должны начать рассматривать справедливый переход не как компенсацию, а как инвестицию - это наша перспективная возможность для развития. Ида-Вирумаа исторически был авангардом экономики - теперь будет шанс восстановить это положение.
Будьте здоровы!