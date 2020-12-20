Иван Сергеев: зеленый поворот - это метаморфоза экономики

Что означает климатическая нейтральность? Климатическая нейтральность означает ситуацию, когда объем парниковых газов, выбрасываемых человечеством, находится на том же уровне, что и способность природы или технологии их улавливать. Достижение климатической нейтральности должно остановить рост антропогенных парниковых газов в атмосфере. Напомню, что парниковые газы были взяты в качестве измерителя, потому что они пропускают солнечную радиацию в атмосферу, а не наружу: в результате этого планета потихоньку нагревается, изменяя ход нашей цивилизации почти незаметно, но неуклонно. Все парниковые газы пересчитываются в эквивалент CO2, вот почему борьбу с изменением климата в основном увязывают с сокращением выбросов CO2. Зеленый поворот - это экономическое изменение, при котором экономика с интенсивным выбросом CO2 заменяется экономикой с низким выбросом CO2 на пути к климатической нейтральности.

Путь к климатической нейтральности не везде одинаков. Учитывая, что по состоянию на 2018 год более половины общих выбросов в Эстонии было произведено в одном регионе - Ида-Вирумаа - и большая часть этих выбросов приходится на наш энергетический сектор, то, разумеется, Ида-Вирумаа является регионом, наиболее подверженным влиянию процесса достижения климатической нейтральности.

Чтобы поддержать экономику, людей и окружающую среду в регионах, которым предстоит столкнуться со значительными социально-экономическими проблемами в достижении климатических целей, Европейский союз учредил т.н. фонд справедливого перехода. Эстония получит из этого фонда около 340 миллионов евро. Конечно, объем поддержки невелик по сравнению с предстоящими задачами, но все же достаточный для начала. Фактически, по сравнению с другими европейскими странами, Эстония получает больше всего денег в расчете на душу населения.

На сегодняшний день также определено первоначальное предложение о распределении 340 миллионов. Согласно решению правительства республики от 3 декабря, львиная доля - 73% от общей суммы фонда, или 248 миллионов евро, - предназначена для диверсификации бизнеса и интеллектуального развития, в том числе 40 миллионов евро на повышение наукоемкости бизнеса, 20 миллионов на вспомогательную деятельность, 15 миллионов на поддержку малого предпринимательства и 143 миллиона евро на промышленные инвестиции. К этому предполагают добавить необходимую поддержку для подготовки рабочей силы к переходу с одной работы на другую и для переподготовки сотрудников.

Второе направление фонда справедливого перехода предусматривает меры по улучшению жизненной среды и социальной вовлеченности, на которые выделят 27% средств фонда. Результаты опроса общественного мнения, проведенного в Ида-Вирумаа летом, и результаты общественных обсуждений показывают, что у идавирусцев большие ожидания в части чистой и современной жизненной среды. Поэтому планируется потратить более 92 миллионов евро на улучшение природной и жизненной среды и социальной сплоченности, в том числе 10 миллионов на решение экологических проблем, связанных с добычей полезных ископаемых, 22 миллиона на поддержку региональных инициатив, 43 миллиона на повышение социальной сплоченности, 12 миллионов на отказ от использования сланца для нужд централизованного теплоснабжения. Также предусмотрено 5 миллионов евро на развитие социальных услуг и услуг здравоохранения в поддержку социальных изменений, сопровождающих переходный период.

Составленный проект предложения о распределении средств фонда является отправной точкой для начала переговоров с Европейской комиссией. Даже если в процессе станет ясно, что нам потребуется привлечь к процессу перехода соседние регионы, основное внимание при распределении поддержек фонда справедливого перехода по-прежнему будет уделяться Ида-Вирумаа как региону, наиболее пострадавшему от перехода.

Итак…

Глядя на историю мира, мы видим, что постановка любой новой цели означает перенаправление существующих ресурсов - капитала, рабочей силы, умственной силы - на достижение новой цели. Мы уже наблюдаем это, когда более крупные инвестиционные банки, такие как "BlackRock" в США и другие, сознательно и открыто направляют свои инвестиции в секторы, не связанные с ископаемым топливом. Таким образом, зеленый поворот - это не просто "закрытие" чего-то, это масштабное перенаправление ресурсов, метаморфоза и обновление экономики с целью нахождения новых перспективных (предпринимательских) возможностей.

В конечном итоге не только Ида-Вирумаа, но и вся Эстония должна достичь климатической нейтральности, а это означает, что после нашего справедливого перехода тот же путь предстоит пройти также всем остальным регионам Эстонии.

Поэтому мы должны начать рассматривать справедливый переход не как компенсацию, а как инвестицию - это наша перспективная возможность для развития. Ида-Вирумаа исторически был авангардом экономики - теперь будет шанс восстановить это положение.