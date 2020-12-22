Уже само по себе маленькое чудо, что в деревне Вока примерно с сотней жителей проживают два высококлассных повара, чьи места работы - "Franzia" и "Von Taube" - включены нынче в число лучших ресторанов Эстонии. К тому же Индрек Кыверик и Михкель Луус являются друзьями, бывшими учителями и поклонниками тяжелой музыки. Перед праздниками они усиленно готовят продуктовые наборы на заказ, чтобы выжить в запертом на замок Ида-Вирумаа.

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- Индрек, как только правительство объявило о новых ограничениях, ты сделал пост о том, как "Franzia" к ним приспосабливается: ресторан переименовал себя в церковь. Твой богохульный поступок даже осудил с трибуны Рийгикогу премьер-министр, сказав, что ограничения вводятся не для шутки. Цитирую: "А если кто-то ищет возможность, как обойти эти ограничения, и идет на какие-то схемы, когда кабак в какой-то момент превращается в церковь, то я думаю, что это неуместно".