Исследование: "Северное побережье" - внушающая доверие, объективная и интересная газета

"Северное побережье" - достойная доверия, объективная газета, оперативно и интересно отражающая местные события, как следует из проведенного во второй половине ноября изучения читательского мнения.
На вопросник международной организации по развитию независимой прессы "Internews" посредством веба ответили в общем 409 читателей газет "Põhjarannik" и "Северное побережье".
Подавляющее большинство как эстонских, так и русскоязычных читателей единодушны в том, что публикации в "Северном побережье" достоверны. Среди эстонских читателей так полагают 79%, среди русскоязычных читателей - 77%. Противоположного мнения придерживаются около 7% эстонских читателей и 12% русскоязычных читателей. Остальные респонденты затруднились с ответом на этот вопрос.
Объективным признали содержание "Северного побережья" более 67% читателей эстоноязычной газеты и более 60% читателей русскоязычной газеты. Иного мнения 12% эстонских и 20% русскоязычных читателей.
Более 70% как эстонских, так и русскоязычных читателей считают, что "Северное побережье" отражает местные события как оперативно, так и интересно. Более 72% респондентов считают веб-газету "Северного побережья" аттрактивной и удобной для пользования.
- "Северное побережье" - внушающий доверие, объективный и оперативный источник информации, в котором публикуются интересные материалы, - сказала координатор опроса Наталья Китам.
Женщины составляют более 60% читателей веб-издания и бумажной версии газеты "Северное побережье". Более половины читателей относятся к возрастной группе 35-60 лет. Люди до 35 лет составляют 23% читателей, люди старше 60 лет - 22% читателей. Более 60% читателей имеют высшее образование. "Типичный читатель "Северного побережья" - женщина с высшим образованием в возрасте 36-60 лет", - отметила Китам.
Более 250 участников опроса выразили также свое мнение, отвечая на вопрос, какие темы "Северное побережье" отражало подробно, что повлияло на местную жизнь и что достойно большего отображения. Мнения самые разные. Большая часть респондентов отметили газету за описание происходящей в Йыхви борьбы за власть. В то же время некоторые читатели считают, чтобы больше следовало бы писать и о происходящем на селе.
Приводим ниже часть характерных мнений
"Экологические вопросы освещать почаще! Интересна тема "Обзор мероприятий", пенсионная реформа, Йыхвиское волостное управление".
"Тема семьи".
"Закрытие сланцевой энергетики, последствия для Ида-Вирумаа".
"В связи с коронавирусом мы с семьей не знали, чем можно заняться в выходные, а в газете очень много информации. В городе, где много безработных, нуждающихся людей, больше позитива, чем о растущих ценах и налогах, а особо кто и кому выдвигает недоверие - это жесть колхозная, никому не нужная".
"Все актуально".
"Коронавирус, культурная жизнь Ида-Вирумаа".
"Нарвская власть".
"Будущее Йыхви. Строительство новых объектов и культурная жизнь города".
"Все нравится".
"Ковид, освещение политжизни, культурные события".
"Газета на таком низком уровне, что даже читать не хочется".
"Ковид".
"Мне очень нравятся статьи, особенно про постоянную борьбу за власть и грязную политику в Йыхви. Очень нравится, как прямо и смело высказывается про местных чиновников. Такая газета нужна, чтоб хоть кто-то мог громко сказать и быть услышанным".
"Мало новостей спорта, имеется в виду - итоги игр, фото и видео с игр".
"Сланцевая промышленность, нужно больше информации".
"Социальные и юридические вопросы".
"Кризис в Йыхвиской городской библиотеке".
"Хотелось бы побольше спортивной тематики".
"Освещайте расходование городских средств конкретно в каждую школу. Что будет сделано, для чего. Открытие гимназии в К-Я".
"Скучная газетка".
"Школьная жизнь".
"Коронавирус".
"Отставка мэра Нарвы".
"Жизнь и события в Ида-Вирумаа".
"Работы".
"Ковид, политические события, культура".
"Сумасбродные действия Репинского".
"24tunnine Ulyrajooks Sillamäel".
"Тема о коронавирусе".
"1. Местные самоуправления. 2. Истории о жителях города".
"Очень актуальна тема коррупции".
"Политика. Больше социальных событий, познавательной информации о регионе".
"Статьи о "работе" Vallavalitsus, которая больше напоминает перетаскивание одеяла на свою сторону. Спасибо, что освещаете проблемы объективно, без лизоблюдства".
"Охрана окружающей среды".
"Принаровье, чистка реки Струга, отсутствие магазинов там же, безработица в Ида-Вирумаа".
"Тема коронавируса".
"Властные перевороты в Jõhvi Vallavalitsus".
"Бесконечная смена власти в Йыхви. Больше писали о туризме".
"О конфликтах внутри местной власти. Журналистские расследования".
"Смена власти".
"Образование и культура".
"Истории про людей, живущих в Ида-Вирумаа. Необходимо писать намного больше о Нарве".
"Политика".
"Выставки".
"Отставка Евграфова".
"Квартирные товарищества".
"Систематически освещается "проблема Репинского", ситуация не меняется. Пожелание газете: чаще уделять внимание положительным фактам из жизни Ида-Вирумаа".
"Работа центристов".
"Йыхви становится все красивее".
"Местная политика".
"Напомнить читателям перед выборами обо всех неблаговидных поступках нынешнего правящего союза в Йыхви".
"Поменьше негатива и побольше позитива".
"Темы о культурной жизни".
"Считаю, что критическое отражение происходящего в Йыхвиской волости содействовало решению некоторых проблем".
"Больше пишите о развитии Ида-Вирумаа, о том, как идут дела у наших предприятий".
"Больше могло бы быть материалов, посвященных местным деятельным людям".
"Мне очень нравятся политические статьи. Смелость отражать острые темы. Выполненная с душой работа".
"Больше о здешней предпринимательской среде - что имеется, чего не хватает, чтобы подвигнуть создавать тут что-то новое. Или также просто истории об успехах предприимчивых людей".
"На местную жизнь больше всего, наверное, повлияло отражение связанных с политикой тем. Отражение разных тем, по моей оценке, уравновешенно".
"Есть честная информация о скандалах в местной власти. Можете продолжать в том же духе".
"Не могу сказать, влияло ли, но, вероятно, открывало глаза читателям".
"Больше надо бы отражать происходящее за пределами Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы".
"Освещение политики Йыхвиской волости наверняка влияет на местную жизнь. Больше можно бы отражать связанное со сланцевым сектором".
"Новости сланцевой промышленности, деятельность местного самоуправления. Заниматься не восхвалением деятелей местной почти несуществующей культуры, но и критиковать их, ведь новых идей и деятелей больше нет".
"Приглядывать за деятельностью местных властей необходимо и надо это продолжать".
"Спортивные и криминальные темы".
"Больше об автомобильной сфере".
"Не успеваю сам быть в курсе информации, газета помогает!"
"Об окружающей среде можно писать больше".
"В общем "Северное побережье" успешно влияет на местную жизнь, поскольку это единственное беспристрастное среди местных изданий".
"Газета отражает многое, меняется не очень многое, но уж это - не сделанная в другом месте работа".
"Беспристрастные общественно-критические статьи очень хороши!"
"Больше информации о криминале".
"Статьи-мнения всегда интересные".
"Природа и движение на природе, места питания, сотрудничество учащихся".
"Больше могло бы быть политических новостей, в настоящий момент, например, в связи с выборами мэра Нарвы".