Исследование: "Северное побережье" - внушающая доверие, объективная и интересная газета

На вопросник международной организации по развитию независимой прессы "Internews" посредством веба ответили в общем 409 читателей газет "Põhjarannik" и "Северное побережье".

Подавляющее большинство как эстонских, так и русскоязычных читателей единодушны в том, что публикации в "Северном побережье" достоверны. Среди эстонских читателей так полагают 79%, среди русскоязычных читателей - 77%. Противоположного мнения придерживаются около 7% эстонских читателей и 12% русскоязычных читателей. Остальные респонденты затруднились с ответом на этот вопрос.

Объективным признали содержание "Северного побережья" более 67% читателей эстоноязычной газеты и более 60% читателей русскоязычной газеты. Иного мнения 12% эстонских и 20% русскоязычных читателей.

Более 70% как эстонских, так и русскоязычных читателей считают, что "Северное побережье" отражает местные события как оперативно, так и интересно. Более 72% респондентов считают веб-газету "Северного побережья" аттрактивной и удобной для пользования.

- "Северное побережье" - внушающий доверие, объективный и оперативный источник информации, в котором публикуются интересные материалы, - сказала координатор опроса Наталья Китам.

Женщины составляют более 60% читателей веб-издания и бумажной версии газеты "Северное побережье". Более половины читателей относятся к возрастной группе 35-60 лет. Люди до 35 лет составляют 23% читателей, люди старше 60 лет - 22% читателей. Более 60% читателей имеют высшее образование. "Типичный читатель "Северного побережья" - женщина с высшим образованием в возрасте 36-60 лет", - отметила Китам.

Более 250 участников опроса выразили также свое мнение, отвечая на вопрос, какие темы "Северное побережье" отражало подробно, что повлияло на местную жизнь и что достойно большего отображения. Мнения самые разные. Большая часть респондентов отметили газету за описание происходящей в Йыхви борьбы за власть. В то же время некоторые читатели считают, чтобы больше следовало бы писать и о происходящем на селе.

Приводим ниже часть характерных мнений

"Экологические вопросы освещать почаще! Интересна тема "Обзор мероприятий", пенсионная реформа, Йыхвиское волостное управление".

"Тема семьи".

"Закрытие сланцевой энергетики, последствия для Ида-Вирумаа".

"В связи с коронавирусом мы с семьей не знали, чем можно заняться в выходные, а в газете очень много информации. В городе, где много безработных, нуждающихся людей, больше позитива, чем о растущих ценах и налогах, а особо кто и кому выдвигает недоверие - это жесть колхозная, никому не нужная".

"Все актуально".

"Коронавирус, культурная жизнь Ида-Вирумаа".

"Нарвская власть".

"Будущее Йыхви. Строительство новых объектов и культурная жизнь города".

"Все нравится".

"Ковид, освещение политжизни, культурные события".

"Газета на таком низком уровне, что даже читать не хочется".

"Ковид".

"Мне очень нравятся статьи, особенно про постоянную борьбу за власть и грязную политику в Йыхви. Очень нравится, как прямо и смело высказывается про местных чиновников. Такая газета нужна, чтоб хоть кто-то мог громко сказать и быть услышанным".

"Мало новостей спорта, имеется в виду - итоги игр, фото и видео с игр".