"Северному побережью" исполняется 30 лет

Тогдашний главный редактор Кайе Нагельман написала в обращении к читателям, что в выборе нового названия вместо прежнего "Ленинское знамя" приняли участие множество читателей. Выбор пал на "Северное побережье", так как в большинстве читательских писем выражалось желание, чтобы название газеты было аполитичным и в то же время характеризовало наш родной край. "В этом словосочетании есть свойственная нашей природе стойкость и упорство противостоять жизненным проблемам", - писала она в сложное время, когда рубль девальвировался, до восстановления независимости оставалось еще восемь месяцев, а у власти в Кохтла-Ярве находилось просоветски настроенное руководство.

Первый номер "Северного побережья" стал также первой рождественской газетой.

В той же газете вышла фотоновость о том, что пастора Йыхвиского прихода Пеэтера Калдура назначили на должность пробста Вируского пробства. В рождественской газете была опубликована и статья Калдура, в которой он рассуждал о том, какое значение имеет Рождество для тех людей, которые не связаны тесно с церковью, говорил о примирении, а также о политической борьбе того времени. Часть его мыслей звучат по-своему свежо и сейчас.

"Мы живем в эпоху, когда напряженность и противостояние между партиями и движениями, отдельными людьми и группами грозят расколоть нас и превратить во врагов. Известно нам и то, насколько не уверены внутренне многие политики как на уровне всей Эстонии, так и на местном уровне, и дабы скрыть свою неуверенность, они принимают не до конца продуманные решения. Однако суть Рождества - в примирении и в том, чтобы помогать друг другу нести ношу", - писал он.

В первом номере "Северного побережья" были опубликованы также материалы о трубочистах, деятельности местного отделения Красного Креста и несколько статей о рождественских традициях. Рождественские поздравления опубликовали среди прочих Ида-Вирумааское отделение Партии национальной независимости Эстонии, Ида-Вирумааский департамент культуры, Кохтла-Ярвеская теплоэлектростанция и Кохтла-Ярвеская плодоовощная база. На рекламной полосе приглашали среди прочего посетить выставку рисунков Айры и Мати Раутсо, а также скульптур Тыну Шмидта. Рекламировались также места продажи рождественских елок и справочник квартирных телефонов как прекрасный новогодний подарок.

За 30 лет вышло 7118 номеров газеты "Северное побережье".