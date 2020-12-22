Языковой департамент спорит с Кохтла-Ярве

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко ответила, что перевод требуется тогда, когда речь идет об аудиовизуальном произведении, которое показывается по телевизору или на киноэкране. В данном случае, по словам мэра, о таких произведениях речи не идет и, следовательно, закон не нарушен.

Однако генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск считает иначе. "По мнению Языкового департамента, форма художественного выражения не является единственным критерием определения аудиовизуального произведения и ее отсутствие не может быть оправданием, чтобы не выполнять перевод данного видеоматериала на эстонский язык. К сожалению, из Вашего письма не ясно, на каком правовом акте основывается Ваше мнение, что местное самоуправление может распространять видеосюжеты, освещающие события городской жизни и предназначенные для общественности, только на иностранном языке", - сообщил он мэру в письме, в котором попросил добавить к сюжетам перевод на эстонский язык, чтобы обеспечить права эстоноязычных кохтлаярвесцев.