Вт, 22.12.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
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Новый стадион в Йыхви будет готов уже к следующей осени

На будущем йыхвиском стадионе устроено песчаное основание футбольного поля и щебеночное основание беговой дорожки.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Новый полноразмерный легкоатлетический стадион с футбольным полем, сооружаемый по соседству с Йыхвиским спортхоллом, должен быть готов уже осенью следующего года.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

С проходящего рядом пешеходного моста видно, что стадион начинает обретать очертания. У будущего футбольного поля появилась выровненное песчаное основание, у 400-метрового трека и в легкоатлетических секторах - щебеночное основание. В ходе строительства, стартовавшего весной, заменены коммуникации под стадионом, установлены ливневая канализация и система полива, которые расположатся под футбольным газоном. Сооружен и вал, который отделяет стадион от проезда на Пуру теэ и облицован булыжником.

Согласно условиям тендера, АО "TREV-2", выигравшее конкурс на строительство стадиона и променада в образовательном городке стоимостью около 3,5 миллиона евро, должно завершить работы к осени 2022 года, то есть за два с половиной года, однако большая часть работ будет выполнена примерно на год раньше.

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