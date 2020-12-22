Новый стадион в Йыхви будет готов уже к следующей осени

Новый полноразмерный легкоатлетический стадион с футбольным полем, сооружаемый по соседству с Йыхвиским спортхоллом, должен быть готов уже осенью следующего года.
С проходящего рядом пешеходного моста видно, что стадион начинает обретать очертания. У будущего футбольного поля появилась выровненное песчаное основание, у 400-метрового трека и в легкоатлетических секторах - щебеночное основание. В ходе строительства, стартовавшего весной, заменены коммуникации под стадионом, установлены ливневая канализация и система полива, которые расположатся под футбольным газоном. Сооружен и вал, который отделяет стадион от проезда на Пуру теэ и облицован булыжником.