Вакцинирование от коронавируса началось в Ида-Вирумаа

Вакцинация медицинских работников больниц, скорой помощи и центров семейных врачей началась в Ида-Вирумаа, затем последуют Таллинн и Тарту, а с будущей недели постепенно начнется по всей Эстонии.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или чье заболевание может протекать более серьезно, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества, сообщается на сайте Министерства социальных дел.

"Мы весь год ждали действенной вакцины от COVID-19, чтобы вернуться к привычной жизни. Благодаря началу вакцинации нам удалось приблизить завершение вируса. Однако мы знаем, что все не все изменится в одночасье. Мы не должны терять бдительности, а должны продолжать соблюдать все правила для предотвращения распространения вируса – мыть руки, держать дистанцию, оставаться больным дома и носить маску, по крайней мере до тех пор, пока мы не будем контролировать распространение вируса", – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной для всех в 2021 году. Вакцинация будет предоставляться в приоритетном порядке медицинским работникам и специалистам в сфере здравоохранения, персоналу домов призрения и его жильцам, а также людям старше 70 лет и людям с определенными заболеваниями, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцин от COVID-19, вакцинация будет проведена для других целевых групп и остального населения страны.

"Благодаря вакцинации врачи защищают не только себя, но и своих родственников и пациентов. Это относится, например, к пожилым родителям, бабушкам и дедушкам, для которых COVID-19 может быть тяжелым, требовать длительного лечения в больнице или закончиться смертью. Вакцинируя себя, мы также защищаем наших пациентов, у которых определенно хватит смелости посетить кабинет семейного врача, зная, что врачи и медсестры были вакцинированы, ведь это также дает людям уверенность в том, что вакцина эффективна и безопасна", – сказала доктор Ле Валликиви, председатель правления Общества семейных врачей Эстонии.