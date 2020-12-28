"Мне это место председателя ехало-болело": в Нарве пройдут выборы городских руководителей

Прошлый председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович подала в отставку 10 ноября - за день до голосования по вотуму недоверия ей и мэру Нарвы Алексею Евграфову. С 11 ноября горсобранием временно руководит зампредседателя Лариса Оленина, обязанности мэра исполняет член Нарвской горуправы Елена Голубева.

Заседание Нарвского горсобрания с повесткой из девяти пунктов назначено на 30 декабря. Среди прочих вопросов запланированы выборы мэра города и председателя горсобрания, а также голосования по вотумам недоверия обоим заместителям председателя горсобрания - Ларисе Олениной и Елене Пахомовой.

С начала декабря в Нарве стоял вопрос: ввиду тяжелой коронавирусной обстановки состоится ли заседание горсобрания 30 декабря? Если за два месяца, то есть в нарвском случае к 11 января, не удастся выбрать новых городских руководителей, то основной состав горсобрания по закону признается недееспособным и сменяется замещающим.

Завканцелярией Нарвского горсобрания Юлия Лашина подтвердила "Северному побережью", что заседание горсобрания с выборами в повестке пройдет в назначенный день.

По словам Лашиной, депутатам вначале предложат проголосовать за то, чтобы сделать заседание закрытым, поскольку публичные мероприятия сейчас запрещены. В таком случае в зале не останется никого, кроме депутатов и докладчиков, но будет налажена общедоступная видеотрансляция.

Лашина также добавила, что в канцелярии горсобрания нет информации о том, что кто-то из депутатов сейчас на больничном или в самоизоляции.

Уверены в численном превосходстве

Про то, что все депутаты в строю, сказала "Северному побережью" и лидер коалиционной фракции "Meie Narva" Катри Райк, которую выдвигают кандидатом в новые мэры Нарвы.

- На данный момент никто не болеет - дай Бог всем здоровья, - так что сейчас все на борту, - сказала она.

Райк практически уверена, что выборы мэра и председателя горсобрания закончатся успехом для их коалиции с центристской фракцией "Kesk", совместно с которой они в ноябре сняли с постов прежних руководителей города. В коалиции 17 депутатов из всего 31 члена Нарвского горсобрания.

На пост председателя Нарвского горсобрания фракция "Kesk" выдвинет Татьяну Стольфат, как и планировалось ранее.

- Мы подписали коалиционный договор, мы не отказались от него, у нас постоянные контакты, обсуждения между членами коалиции, так что я не вижу, почему кто-то должен был передумать. Даже можно сказать, что в связи с несколько странным и непонятным назначением в руководстве больницы (экс-мэра Нарвы Алексея Евграфова назначили членом правления ЦУ "Narva Haigla". - И.С.) наша команда стала сильнее, - сказала Райк.

Если члена Социал-демократической партии Эстонии Райк изберут мэром Нарвы, ей придется оставить свой мандат члена Рийгикогу. Райк призналась, что пока не знает, в какой именно момент она покинет состав парламента, но заявление об этом напишет сразу.

- Многие считают неожиданным шагом мое намерение уйти из парламента и отправиться в такое бурное нарвское море, но это было моим изначальным решением, в котором я не сомневаюсь, - прокомментировала кандидат в мэры.

"Народный мэр" - кандидат от оппозиции

Лидер оставшейся в оппозиции фракции "Kodulinn Narva" Ирина Янович сообщила, что на заседании фракции 29 декабря они окончательно решат, кого выдвигать на главные городские посты. Обязательно учтут, что рядовые нарвитяне в порядке гражданской инициативы собрали 2858 подписей за то, чтобы Алексея Евграфова вернули на должность мэра.

Сам Евграфов недавно подтверждал свое желание вернуться в мэры Нарвы. Ради этого он готов оставить только что занятый кабинет члена правления Нарвской больницы.

- Скорее всего, будет выставлена эта кандидатура как кандидатура от населения, а все остальное еще решим на заседании фракции, - подтвердила Янович.

В отношении своего собственного выдвижения в председатели Нарвского горсобрания Ирина Янович, покинувшая этот пост под политическим давлением полтора месяца назад, сказала, что не уверена.

- Я не знаю, насколько это разумно и нужно. С учетом возни и оскорблений, которые льются, мне это место председателя ехало-болело. Я на это место особо не стремилась, поэтому рвать за него свою душу и прикладывать силы не хочу. (…) Пусть придет другой человек - поработает и попробует это несладкое место, - прокомментировала Янович, повторив, что вопрос о кандидатах окончательно решится на общем заседании фракции "Kodulinn Narva".