Департамент здоровья опасается нового увеличения числа инфицированных в Ида-Вирумаа после праздника

Основной показатель распространения коронавируса - заболеваемость на 100000 жителей за последние 14 дней - упал в Ида-Вирумаа впервые за последние недели 25 декабря. Теперь он составляет менее тысячи и остается на этом уровне уже три дня. Последний показатель по состоянию на воскресенье - 979. Самый высокий уровень заболеваемости - 1145 - был зафиксирован в Ида-Вирумаа 17 декабря.

Понизившийся уровень заболеваемости по-прежнему остается самым высоким по сравнению с другими уездами (в среднем по Эстонии в настоящее время он составляет 559), демонстрирует тенденцию к снижению, и сейчас к Ида-Вирумаа по этому показателю приближается Харьюмаа с его 724.

По словам главы Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, основываясь на данных о несколько снизившемся количестве новых случаев инфицирования в последние дни, нельзя делать вывод о том, что ситуация улучшается, поскольку во время праздников было проведено меньше тестов.

Муузикус обеспокоена тем, что инфекция теперь широко распространяется через семьи и знакомых. "Поскольку праздники еще довольно длинные, они также накладывают свой отпечаток на распространение вируса, несмотря на то, что многие учреждения и школы закрыты. Люди неизбежно общаются в семьях и со знакомыми. Боюсь, что в январе общий уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа может вырасти", - сказала она, посоветовав людям тщательно подумать, стоит ли ходить по гостям и подвергаться риску заражения.