Анвар Самост: Кто станет президентом и кто может стремиться в президенты?

В следующем году состоятся выборы президента, но уверенными можно быть только в том, что Эстония получит нового президента, а в собрании выборщиков будет на сто с лишним человек меньше.
Для института же президента 2021 год станет историческим потому, что впервые с 1993 года прием в честь годовщины республики обойдется без церемонии рукопожатия с сотнями приглашенных. Подобное не будет возможным даже через два месяца после начала вакцинации.
Хотя по-прежнему велика вероятность, что Рийгикогу не проявит требуемого для выборов президента единодушия и принимать решение придется собранию выборщиков, роль парламентариев на этот раз будет все же больше, так как вместо прежней трети они составят в собрании выборщиков почти половину.
На президентских выборах четыре года назад в собрании выборщиков было 335 человек: 101 депутат Рийгикогу и 234 представителя собраний местных самоуправлений. Будущей осенью представителей самоуправлений в собрании окажется вследствие прошедшей в промежутке административной реформы всего 107 человек.
Известно также, что президентские выборы 2021 года состоятся в период с 10 августа по 29 сентября. Однако ни одного определенного кандидата пока нет. Относительно нынешнего президента Керсти Кальюлайд можно предположить, что она не будет устремляться вновь в Кадриорг.
Правда, председатель Партии реформ Кая Каллас еще в конце 2019 года говорила, что ее партия могла бы поддержать избрание Керсти Кальюлайд на новый президентский срок. Но даже если бы этот план поддержала и вторая оппозиционная партия, то есть соцдемы, то их голосов не хватило бы как в Рийгикогу, так и в собрании выборщиков. С другими же парламентскими партиями отношения у Кальюлайд настолько плохие, что даже не спрашивая можно быть уверенным, что ее они не поддержат.
Председатель "Isamaa" Хелир-Валдор Сеэдер сказал на прошлой неделе в интервью ERR, что вероятность соглашения правительственной коалиции о едином кандидате равна паре процентов. Возможно, Сеэдер намеренно решил развеять надежды на единого кандидата правительства, ведь на самом деле председатели трех партий обсуждали эту тему и вовсе не признали ее безнадежной.
Если по весне правительство еще не распадется, то Юри Ратас, Мартин Хельме и Хелир-Валдор Сеэдер соберутся вновь, чтобы обсудить возможность общего кандидата, и таковым мог бы стать, пожалуй, кто-нибудь из "Isamaa" - вероятнее всего, Урмас Рейнсалу. Упоминать его имя в контексте президентских выборов руководители коалиционных партий избегали даже в частных беседах, и можно предположить, что и с самим Рейнсалу об этом тоже напрямую не говорили.
Сам нынешний министр иностранных дел ведет себя так, что это наводит на мысль о возможности его баллотирования.
Если по весне правительство еще не распадется, то Юри Ратас, Мартин Хельме и Хелир-Валдор Сеэдер соберутся вновь, чтобы обсудить возможность общего кандидата, и таковым мог бы стать, пожалуй, кто-нибудь из "Isamaa" - вероятнее всего, Урмас Рейнсалу.
Но все же 56 голосов в Рийгикогу - никак не 68, необходимых, чтобы стать президентом. Было бы настоящим чудом, если бы Урмас Рейнсалу получил в Рийгикогу эти голоса.
Один упорно циркулирующий сценарий предлагает кандидатом в президенты премьер-министра Юри Ратаса при поддержке его собственной Центристской партии и Партии реформ. Это предполагало бы создание нового правящего союза, однако 68 голосов светили бы тут только с помощью соцдемов, в которую верится с трудом. Не верится и в то, что Юри Ратас захотел бы отказаться от позиции премьер-министра в пользу Партии реформ.
Если коалиционные партии поведут себя традиционно, то по крайней мере Центристская партия, имеющая в Рийгикогу необходимые для выдвижения кандидата 21 голос, предложит Майлис Репс. В собрании выборщиков также необходимые для выдвижения кандидата 21 голос без проблем собрала бы EKRE, кандидатом которой мог бы стать Хенн Пыллуаас.
Можно спросить также, почему Партия реформ должна поддержать Керсти Кальюлайд, если у реформистов есть своя скамья возможных кандидатов в президенты? Андрус Ансип, Сийм Каллас, наверняка есть и другие желающие. Почему бы и не Ардо Ханссон, который, правда, ни в одной из партий не состоит, однако его выдвижение могло бы пойти на пользу престижу Партии реформ перед местными выборами.
В то же время пример вступившей в президентство в молодом возрасте Керсти Кальюлайд может стать предостережением для всех кандидатов, которые после пятилетнего должностного срока не смогут отправиться на пенсию, как Арнольд Рюйтель или Леннарт Мери.
Если у президента в Эстонии власти мало, то у полного сил экс-президента еще меньше шансов найти себе достойное применение. Майлис Репс, Урмас Рейнсалу, Юри Ратас и - почему бы и нет? - Юлле Мадизе пребывают в возрасте, когда этот вопрос однозначно понятен. Никто из них не пожелает по примеру Тоомаса Хендрика Ильвеса эмигрировать после ухода из Кадриорга в "Twitter".