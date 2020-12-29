Анвар Самост: Кто станет президентом и кто может стремиться в президенты?

Для института же президента 2021 год станет историческим потому, что впервые с 1993 года прием в честь годовщины республики обойдется без церемонии рукопожатия с сотнями приглашенных. Подобное не будет возможным даже через два месяца после начала вакцинации.

Хотя по-прежнему велика вероятность, что Рийгикогу не проявит требуемого для выборов президента единодушия и принимать решение придется собранию выборщиков, роль парламентариев на этот раз будет все же больше, так как вместо прежней трети они составят в собрании выборщиков почти половину.

На президентских выборах четыре года назад в собрании выборщиков было 335 человек: 101 депутат Рийгикогу и 234 представителя собраний местных самоуправлений. Будущей осенью представителей самоуправлений в собрании окажется вследствие прошедшей в промежутке административной реформы всего 107 человек.

Известно также, что президентские выборы 2021 года состоятся в период с 10 августа по 29 сентября. Однако ни одного определенного кандидата пока нет. Относительно нынешнего президента Керсти Кальюлайд можно предположить, что она не будет устремляться вновь в Кадриорг.

Правда, председатель Партии реформ Кая Каллас еще в конце 2019 года говорила, что ее партия могла бы поддержать избрание Керсти Кальюлайд на новый президентский срок. Но даже если бы этот план поддержала и вторая оппозиционная партия, то есть соцдемы, то их голосов не хватило бы как в Рийгикогу, так и в собрании выборщиков. С другими же парламентскими партиями отношения у Кальюлайд настолько плохие, что даже не спрашивая можно быть уверенным, что ее они не поддержат.

Председатель "Isamaa" Хелир-Валдор Сеэдер сказал на прошлой неделе в интервью ERR, что вероятность соглашения правительственной коалиции о едином кандидате равна паре процентов. Возможно, Сеэдер намеренно решил развеять надежды на единого кандидата правительства, ведь на самом деле председатели трех партий обсуждали эту тему и вовсе не признали ее безнадежной.

Если по весне правительство еще не распадется, то Юри Ратас, Мартин Хельме и Хелир-Валдор Сеэдер соберутся вновь, чтобы обсудить возможность общего кандидата, и таковым мог бы стать, пожалуй, кто-нибудь из "Isamaa" - вероятнее всего, Урмас Рейнсалу. Упоминать его имя в контексте президентских выборов руководители коалиционных партий избегали даже в частных беседах, и можно предположить, что и с самим Рейнсалу об этом тоже напрямую не говорили.

Сам нынешний министр иностранных дел ведет себя так, что это наводит на мысль о возможности его баллотирования.

Если по весне правительство еще не распадется, то Юри Ратас, Мартин Хельме и Хелир-Валдор Сеэдер соберутся вновь, чтобы обсудить возможность общего кандидата, и таковым мог бы стать, пожалуй, кто-нибудь из "Isamaa" - вероятнее всего, Урмас Рейнсалу. 1