Вт, 29.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Главврач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс: вакцинация, может быть, даст хорошее лето, но пока наше положение будет оставаться сложным

По словам Тоомаса Карийса, сейчас есть причина надеяться, что предполагаемая польза от этой вакцины явно перевесит ее возможные побочные воздействия.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

По оценке главврача Ида-Вируской центральной больницы Тоомаса Карийса, начало вакцинации очень важно для достижения переломной точки в борьбе с коронавирусом, однако положение больницы в ближайшие месяцы будет еще очень сложным. 

- Какова ситуация в последние дни в ковид-отделении Ида-Вируской центральной больницы?

- Лечение ведется. Отделение полно больных. Отделение интенсивной терапии тоже заполнено больными. Несколько мест свободны, так что получается жить одним днем.

- Сколько мест для больных с ковидом имеется сейчас в больнице? 

- У нас сейчас открыты 72 места. 

- Собираетесь ли в ближайшее время увеличить число мест? 

- Придется увеличить, ничего другого не остается. Следующие 12 коек подготовлены. Сейчас самое сложное положение с медсестрами. Медсестер не хватает на все трудовые фронты.

- Как вы решаете эти проблемы? 

- Надеемся на то, что заболевшие медсестры выздоровеют, да и у попавших в круг близко контактировавших закончится время нахождения на карантине и они вернутся на трудовой пост. Мы взвешиваем также вариант перевода медсестер из разных подразделений. Приходится комбинировать. 

- Каков ваш прогноз на ближайшее время относительно количества ковидных больных в Ида-Вирумаа? 

- Количество больных не демонстрирует сейчас каких-то признаков изменения. Считаю, что мы будем оставаться при такой нагрузке еще несколько месяцев. Только бы она оставалась на нынешнем уровне... Если количество нуждающихся в больничном лечении еще больше вырастет, то мы окажемся в критической ситуации.

- Что это значит?

- Это значит, что у нас не будет больше людей, которые бы лечили этих больных. Мы в состоянии оборудовать свободные койко-места в больнице, однако этого недостаточно. Сейчас задействованы все медсестры, которые могут работать, и с врачами ситуация по сути такая же. Если еще кто-то заболеет - неважно чем, - то это сразу почувствуется.

- Что могло бы изменить начало вакцинации? 

- Вакцинация даст нам, может быть, хорошее лето. Это прежде всего профилактическая мера. Для людей, которые не заболели, это луч надежды, что можно будет вздохнуть чуть спокойнее и смелее смотреть в будущее. 

Вакцинация очень важна для достижения переломной точки в борьбе с коронавирусом, однако положения больницы в ближайшие месяцы она еще не облегчит. Чтобы повлиять на заболеваемость, количество вакцинированных должно стать достаточно большим. 

- Вакцинирование добровольное. Как к нему относятся более тысячи работников Ида-Вируской больницы - сколько за и сколько против? 

- Отношение разное. Речь идет об очень быстро произведенной вакцине, ее безопасность не испытана. Речь идет о новинке, а мы знаем, что любая новинка может преподносить сюрпризы. С ней связаны свои риски и угрозы. 

Мы в медицине взвешиваем соотношение ожидаемых пользы и ущерба. Сейчас у нас есть причина надеяться, что предполагаемая польза от этой вакцины явно перевесит ее возможные побочные воздействия. Ковид - тяжелое заболевание, вылечиться непросто. Мы видели, что ему сопутствует ряд проблем - от повреждения органов дыхания до инфаркта миокарда. Переболеть этой болезнью, конечно, тяжелее, чем избежать ее, рискнув возможными аллергическими реакциями или прочими побочными действиями от вакцины.

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