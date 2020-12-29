Главврач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс: вакцинация, может быть, даст хорошее лето, но пока наше положение будет оставаться сложным

- Какова ситуация в последние дни в ковид-отделении Ида-Вируской центральной больницы?

- Лечение ведется. Отделение полно больных. Отделение интенсивной терапии тоже заполнено больными. Несколько мест свободны, так что получается жить одним днем.

- Сколько мест для больных с ковидом имеется сейчас в больнице?

- У нас сейчас открыты 72 места.

- Собираетесь ли в ближайшее время увеличить число мест?

- Придется увеличить, ничего другого не остается. Следующие 12 коек подготовлены. Сейчас самое сложное положение с медсестрами. Медсестер не хватает на все трудовые фронты.

- Как вы решаете эти проблемы?

- Надеемся на то, что заболевшие медсестры выздоровеют, да и у попавших в круг близко контактировавших закончится время нахождения на карантине и они вернутся на трудовой пост. Мы взвешиваем также вариант перевода медсестер из разных подразделений. Приходится комбинировать.

- Каков ваш прогноз на ближайшее время относительно количества ковидных больных в Ида-Вирумаа?

- Количество больных не демонстрирует сейчас каких-то признаков изменения. Считаю, что мы будем оставаться при такой нагрузке еще несколько месяцев. Только бы она оставалась на нынешнем уровне... Если количество нуждающихся в больничном лечении еще больше вырастет, то мы окажемся в критической ситуации.

- Что это значит?

- Это значит, что у нас не будет больше людей, которые бы лечили этих больных. Мы в состоянии оборудовать свободные койко-места в больнице, однако этого недостаточно. Сейчас задействованы все медсестры, которые могут работать, и с врачами ситуация по сути такая же. Если еще кто-то заболеет - неважно чем, - то это сразу почувствуется.

- Что могло бы изменить начало вакцинации?

- Вакцинация даст нам, может быть, хорошее лето. Это прежде всего профилактическая мера. Для людей, которые не заболели, это луч надежды, что можно будет вздохнуть чуть спокойнее и смелее смотреть в будущее.

Вакцинация очень важна для достижения переломной точки в борьбе с коронавирусом, однако положения больницы в ближайшие месяцы она еще не облегчит. Чтобы повлиять на заболеваемость, количество вакцинированных должно стать достаточно большим.

- Вакцинирование добровольное. Как к нему относятся более тысячи работников Ида-Вируской больницы - сколько за и сколько против?

- Отношение разное. Речь идет об очень быстро произведенной вакцине, ее безопасность не испытана. Речь идет о новинке, а мы знаем, что любая новинка может преподносить сюрпризы. С ней связаны свои риски и угрозы.