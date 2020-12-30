Полиция проверила назначение нового руководителя Нарвской больницы

"При выяснении обстоятельств было установлено, что у полиции отсутствуют основания для начала делопроизводства", - лаконично сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Павел Прокопенко.

Напомним, совет целевого учреждения "Narva Haigla" 15 декабря за один день решил, что примерно месяцем ранее лишившийся должности мэра Нарвы Алексей Евграфов выходит из совета больницы и входит в ее правление. Он фактически приступил к управлению больницей уже на следующий день.

Новость об этом вызвала широкий преимущественно негативный резонанс в Нарве, поскольку Евграфов далек от медицины, в отличие от хирурга Силланда, который руководил больницей с 2001 года.

Там перестановку объяснили так, что Евграфов займется административно-хозяйственными вопросами, а Силланд станет главным врачом и усилит больницу по медицинской линии. С другого ракурса это выглядело так, что оставшийся без работы экс-мэр получил новую руководящую должность, примерно в полтора раза лучше оплачиваемую, чем его прошлая служба во главе города.

Перестановка в больнице стала возможной потому, что в ноябре поменявшаяся в Нарве политическая власть пока не успела сменить состав совета ЦУ "Narva Haigla". Совет контролируется членами фракции горсобрания "Kodulinn Narva", оказавшейся в оппозиции. Председательствует в совете лидер фракции Ирина Янович - политическая соратница Евграфова.

Противники такой перестановки и пресса, включая "Северное побережье", высказали сомнения насчет законности моментального перевода Евграфова из совета в правление учреждения. Также сомнительным показалось оформление Нарвской горуправой соответствующего распоряжения о выводе Евграфова из совета 16 декабря - это был день, когда он по факту уже работал членом правления. Закон о целевых учреждениях прямо запрещает члену совета быть одновременно членом правления.

О возможно допущенных нарушениях писал в комментарии бывший городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, называвший назначение Евграфова по меньшей мере "очень интересной ситуацией". Другой экс-мэр Нарвы Тармо Таммисте прямо заявлял, что "Евграфов продолжил поступать в свойственном ему стиле - законы для того, чтобы начихать на них".

После этого полиция начала проверку, которая закончилась хорошо для нового начальника. В карте ЦУ "Narva Haigla" в коммерческом регистре 29 декабря появилась измененная запись об Алексее Евграфове как члене правления.

Сам Алексей Евграфов отреагировал на эти новости с облегчением и дал комментарий:

- Я понимал, что данная история получила начало только благодаря политической борьбе. Конечно, господин Тармо Таммисте видит во мне оппонента и всячески пытается выставить меня в негативном свете, не скупясь на эпитеты и не гнушаясь непроверенными фактами. Однако прискорбно, что бывший городской секретарь без юридического образования Антс Лийметс уже не первый раз делает громкие заявления не разобравшись. Впрочем, на то он и бывший, - сказал Евграфов.