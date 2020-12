Фестиваль "Свободной сцены" стал в России театральным событием года

Первым плодом совместного проекта стала серия мероприятий "On the Edge", которые должны были пройти в городском пространстве по обе стороны границы, однако вследствие чрезвычайного положения были перенесены в интернет. В рамках серии мероприятий "On the Edge" провели фестиваль, который в России назывался "Точка доступа" и который журнал "Театр" назвал важнейшим театральным событием года в России.