Фестиваль "Свободной сцены" стал в России театральным событием года

Театральный центр "Свободная сцена" взялся нынче за трехлетний проект, в результате которого в Нарве появится уникальный центр компетенции, в котором объединятся технологические инновации и театр. "В результате должны родиться новые решения как для театральной сцены, так и для чего-то другого", - объяснила проектный руководитель Аннели Кивиранд.

Первым плодом совместного проекта стала серия мероприятий "On the Edge", которые должны были пройти в городском пространстве по обе стороны границы, однако вследствие чрезвычайного положения были перенесены в интернет. В рамках серии мероприятий "On the Edge" провели фестиваль, который в России назывался "Точка доступа" и который журнал "Театр" назвал важнейшим театральным событием года в России.

В общем в интернете сыграли 11 спектаклей, которые посмотрели 228000 человек по всему миру. Международный фестиваль испытывал и искал новые формы сценического искусства в интернете. Так, например, можно было войти в компьютер другого человека, обменяться любовными письмами с актером или поучаствовать в представлении, выглядящем как видеоигра. Один из таких спектаклей "В тени летучей мыши" создали по мотивам нарвских и ивангородских легенд.

С Нарвой были связаны еще два спектакля. "Прогулка по Вавилону" вывела людей в путешествие по улицам Нарвы, Таллинна, Ивангорода и Петербурга, а "Бумажный город" - на экскурсию по макету старой Нарвы.