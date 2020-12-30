Генеральная репетиция переписи населения пройдет в Нарве

По словам гендиректора Департамента статистики Марта Мяги, приглашение поучаствовать в тестовом опросе получат проживающие в восьми уездах люди. "Для тестового опроса мы выбрали по всей Эстонии по возможности разные регионы и типы жилья. В выборку попали многоквартирные дома, рядные дома, частные дома, а также дачи и один попечительский дом. 30 декабря по почтовым ящикам этих домов будет разослано информационное письмо на трех языках, а если в регистре народонаселения имеется адрес э-почты, то пришлют и персональное э-письмо", - сказал Мяги.

Тестовый опрос пройдет в два этапа: э-перепись (30 декабря 2020 - 15 января 2021) и опрос-перепись (20-31 января 2021), когда переписчики будут звонить тем, кто не участвовал в э-переписи или не полностью заполнил анкету. По словам Марта Мяги, Департамент статистики надеется, что в соответствии с э-государством на вопросы ответят в вебе по крайней мере 70% участников. "Мы понимаем, что не у всех имеется такая возможность, и с ними мы свяжемся по телефону, поскольку обходы домов нам хотелось бы исключить в нынешний период пандемии", - отметил Мяги.

Большую часть данных, необходимых для переписи населения и жилых помещений, Департамент статистики получает из госрегистров. Людям нужно будет ответить лишь на немногие вопросы, на которые ни один регистр ответа не дает. Так, в ходе тестового и настоящего опросов у людей будут спрашивать о знании иностранных языков и наречий, о вере и об ограничениях, связанных с проблемами со здоровьем.