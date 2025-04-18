Новым председателем Вируского уездного суда стал Прийт Кама

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста назначила новым председателем Вируского уездного суда Прийта Кама.
"У Прийта большой опыт руководства и четкое понимание того, что и как необходимо сделать для укрепления Эстонского государства и эстонскости в Ида-Вирумаа. Я верю, что под его руководством Вируский уездный суд станет еще сильнее и эффективнее - как для людей, которые там работают, так и для тех, кто ждет от суда справедливости и беспристрастности", - передает пресс-служба министерства слова Лиизы Пакоста.
"Помимо своего многолетнего и успешного опыта управления в Вирумаа, Прийт Кама также имеет докторскую степень в области права, он усердно выполнял общественные задачи по содействию работе судов и обладает очень глубокими знаниями об этом регионе. Я высоко ценю то, что сам Вируский уездный суд поддержал Прийта Кама в качестве своего руководителя", - добавила Пакоста.
Сам Кама сказал, что он много лет работал в Вирумаа, поэтому этот регион очень близок его сердцу. "Я каждый день работаю над тем, чтобы в Вирумаа было больше законности", - добавил он.
Кама был назначен министром юстиции и цифровых технологий председателем Вируского уездного суда с 17 июня 2025 года. До этого министр заслушала мнение общего собрания Вируского уездного суда, состоявшегося 10 апреля, также Совет по администрированию судов на заседании 17 апреля дал свое согласие на это назначение.