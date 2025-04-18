Новым председателем Вируского уездного суда стал Прийт Кама

"У Прийта большой опыт руководства и четкое понимание того, что и как необходимо сделать для укрепления Эстонского государства и эстонскости в Ида-Вирумаа. Я верю, что под его руководством Вируский уездный суд станет еще сильнее и эффективнее - как для людей, которые там работают, так и для тех, кто ждет от суда справедливости и беспристрастности", - передает пресс-служба министерства слова Лиизы Пакоста.

"Помимо своего многолетнего и успешного опыта управления в Вирумаа, Прийт Кама также имеет докторскую степень в области права, он усердно выполнял общественные задачи по содействию работе судов и обладает очень глубокими знаниями об этом регионе. Я высоко ценю то, что сам Вируский уездный суд поддержал Прийта Кама в качестве своего руководителя", - добавила Пакоста.

Сам Кама сказал, что он много лет работал в Вирумаа, поэтому этот регион очень близок его сердцу. "Я каждый день работаю над тем, чтобы в Вирумаа было больше законности", - добавил он.